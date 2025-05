Les Huawei FreeBuds 6 viennent d’arriver sur le marché et ils profitent déjà d’une petite réduction

Les remplaçants des FreeBuds 5 sont là ! Huawei vient de lancer ses FreeBuds 6, des écouteurs sans fil dotés du même design original, de l’ANC ou encore d’un système d’audio spatial avec suivi de tête bien sympathique. À peine sortis, ils sont déjà en promotion à 139 euros au lieu de 159 euros sur Amazon.

Huawei FreeBuds 6 // Source : Huawei

Les Huawei FreeBuds 6 viennent tout juste de débarquer sur le marché. S’ils ressemblent fortement aux précédents FreeBuds 5, notamment au niveau de leur design avec ce format goutte d’eau assez hors norme, ces nouveaux écouteurs sans fil bénéficient tout de même de plusieurs améliorations bien appréciables. Des modèles tout neufs avec audio spatial et réduction de bruit active que l’on trouve d’ores et déjà, en promotion, à moins de 140 euros.

Les points essentiels des Huawei FreeBuds 6

Un design original

La réduction de bruit active (95 dB)

Un système d’audio spatial avec suivi de tête

Lancés à 159 euros, les Huawei FreeBuds 6 sont déjà proposés en promotion à 139 euros sur Amazon grâce à une remise de 20 euros dans le panier. La même offre est disponible sur le site officiel de la marque, mais avec le code promo A20FB6.

Une goutte d’eau qui résiste… à l’eau

Il y a deux ans, Huawei avait surpris avec ses FreeBuds 5 qui adoptaient un look semi-ouvert en forme de goutte d’eau. Un design atypique que le fabricant chinois ne souhaite visiblement pas abandonner et que l’on retrouve donc sur ses nouveaux FreeBuds 6. Mais la marque a tout de même réduit le volume de la tige et le poids global, pour assurer un meilleur confort de port. Ces écouteurs sans fil sont par ailleurs certifiés IP54, et donc résistants à l’eau et à la poussière. Parfaits sous la pluie ou pendant les entraînements, donc.

Ces FreeBuds 6 s’accompagnent d’un boîtier qui leur offre jusqu’à 36 heures d’autonomie, contre 30 heures pour la paire précédente. Hors du boîtier, ces true wireless peuvent fonctionner durant 6 heures, selon la marque, et ce, avec la réduction de bruit activée. Mention spéciale aussi pour la charge rapide : en 5 minutes de recharge, les FreeBuds peuvent, en théorie, gagner 2h30 d’autonomie.

Une expérience sonore immersive

Côté audio, chaque oreillette est équipée d’une technologie double unité comprenant un haut-parleur dynamique de 11 mm à quatre aimants couplé à un micro-tweeter plat. Une configuration qui promet une reproduction sonore précise sur une plus large plage de fréquences que celle des FreeBuds 5, puisqu’elle va de 14 Hz à 48 kHz. Les basses devraient donc être bien profondes et les médiums équilibrés. La certification Hi-Res & HWA Lossless assure quant à elle une transmission haute fidélité à 2,3 Mb/s en 48 kHz / 24 bits.

Les Huawei FreeBuds 6 disposent également de fonctionnalités assez avancées, comme leur système d’audio spatial avec suivi de tête capable de vous téléporter dans un concert. Un excellent point pour l’immersion. Les écouteurs embarquent aussi un système d’optimisation audio en temps réel qui ajuste automatiquement le son en fonction de la forme de l’oreille, de la position de port et du volume d’écoute. N’oublions pas la présence d’un assistant vocal, Celia, qui peut traduire des conversations en temps réel dans 21 langues.

Enfin, la réduction de bruit active est aussi de la partie et atteint 95 dB ; de quoi amoindrir les bruits environnants assez efficacement.

