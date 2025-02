Les AirPods 4 avec réduction de bruit active profitent d’une belle petite ristourne sur Amazon

Les AirPods 4 signent le retour des fameux écouteurs ouverts d’Apple. Ils sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active plutôt convaincante et passent de 199 euros à 178 euros sur Amazon.

Apple AirPods 4 // Source : Chloé Pertuis / Frandroid

Il est difficile de proposer une bonne réduction de bruit active sur des écouteurs ouverts. Pourtant, Apple a réussi à intégrer une réduction de bruit active efficace sur ses AirPods 4. Nous leur avons d’ailleurs attribué la note de 9/10 à notre test, c’est pour dire à quel point ils sont excellents. S’ils vous font de l’œil, sachez qu’en ce moment, il profite d’une petite ristourne intéressante sur Amazon.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour les AirPods 4 d’Apple

Un bon confort de port

De bonnes performances acoustiques

L’ANC est efficace pour des écouteurs ouverts

Les Apple AirPods 4 avec ANC sont disponibles à 199 euros, mais avec 11 % de réduction, les écouteurs s’affichent à 178 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Apple AirPods 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design familier

Les AirPods 4 reprennent fidèlement le design des AirPods 3. Une apparence simple et minimaliste pour ses oreillettes qui se nichent dans l’oreille, épousent ses courbes et tiennent bien en place. Certifiés IP54, ils peuvent très bien être utilisés pour une activité sportive. Quant au confort de port, il est idéal et l’on peut envisager d’écouter de la musique des heures durant ou de bingewatcher une série sans aucune gêne.

Le boîtier qui les accueille a été revu. Plus compact que la génération précédente, il se glisse plus facilement dans votre poche. Il évolue aussi en intégrant un haut-parleur pour sonner lorsque vous avez perdu vos écouteurs, via l’application Localiser. La version ANC propose sur son boîtier la charge sans fil Qi.

Des écouteurs ouverts surprenants

La vraie nouveauté réside dans sa capacité à proposer la technologie de réduction de bruit. Bien qu’elle n’atteigne pas le niveau d’isolation offert par les AirPods Pro 2, ou celle des modèles intra-auriculaires, mais elle filtre efficacement les bruits ambiants. Une belle prouesse pour des écouteurs au format open-fit. Le mode transparence est aussi de la partie grâce à la puce H2, et permet d’entendre son environnement tout en portant les écouteurs.

La qualité sonore est exceptionnelle sur les AirPods 4, digne des AirPods Pro 2. Un son clair, précis et équilibré, avec un audio spatial immersif. Difficile de faire mieux dans ce format ouvert. Le comportement dynamique des AirPods 4 est excellent. Pour les possesseurs d’iPhone, l’intégration dans l’écosystème Apple se fait à merveille et les fonctionnalités intelligentes (détection des conversations, interaction par hochement de tête) sont très pratiques. Pour finir sur l’autonomie, les écouteurs ont pu tenir 4 h 10 avec la réduction de bruit active avec de nombreux titres en Dolby Atmos lors de notre test.

Plus de détails dans notre test sur les Apple AirPods 4 (avec ANC).

Si les AirPods 4 d’Apple ne répond pas à vos critères, nous avons concocté pour vous un article regroupant les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.