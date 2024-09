Quelles différences entre les AirPods 3 et les AirPods 4 ?

Apple vient de dévoiler sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil, les AirPods 4, qui apportent plusieurs améliorations par rapport aux AirPods 3. Cette nouvelle itération propose deux modèles distincts pour répondre aux besoins variés des utilisateurs, tout en conservant le design emblématique de la marque. Comparatif.

Apple AirPods 3 vs AirPods 4 // Source : Frandroid

Annoncé lors de la dernière Keynote Apple et comme attendu, les AirPods 4 conservent l’esthétique générale de leurs prédécesseurs, avec quelques ajustements pour améliorer le confort. Ainsi, la tige des écouteurs reste courte, rappelant le design des AirPods 3, mais Apple affirme avoir optimisé la forme pour un meilleur ajustement dans l’oreille. Le boîtier de charge a également été revu, devenant plus compact et surtout, il intègre désormais un port USB-C, abandonnant ainsi le connecteur Lightning.

AirPods 4 // Source : Apple

Un modèle d’AirPods 4 avec réduction de bruit et un autre sans

La grande nouveauté réside dans le lancement de deux variantes des AirPods 4. En effet, Apple propose un modèle standard, successeur direct des AirPods 3, proposé à un prix plus abordable. Il y a aussi un modèle que l’on peut qualifier de « Premium » intégrant la réduction active du bruit (ANC), une première pour des AirPods non-Pro. Notez que ce dernier propose, en plus un mode Transparence pour rester conscient de son environnement. Cette stratégie permet à Apple de couvrir une plus large gamme de prix et de répondre aux attentes diverses de sa clientèle.

Des fonctionnalités audio améliorées

Les deux versions des AirPods 4 bénéficient d’améliorations sonores grâce notamment à la nouvelle puce H2 d’Apple, déjà présente dans les AirPods Pro 2. On peut ainsi profiter de l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête, offrant une expérience sonore immersive. Il est également possible de répondre à un appel en faisant un « oui » de la tête ou le refuser en faisant un « non ». En outre, on peut compter sur la fonction Adaptive EQ, qui ajuste automatiquement les fréquences en fonction de la morphologie de l’oreille de l’utilisateur afin de se rapprocher d’un modèle intra auriculaire comme les AirPods 2 Pro.

AirPods 4 // Source : Apple

Contrôles, connectivité repensés et enfin de l’USB-C

Apple a revu les contrôles des AirPods 4 pour les rendre plus intuitifs. Il y a donc des capteurs de pression sur les tiges permettent de contrôler la lecture, les appels et d’activer Siri d’une simple pression. La fonction « Hey Siri » reste disponible pour un contrôle vocal mains libres. La connectivité a également été améliorée avec l’intégration de la dernière version du Bluetooth, assurant une connexion plus stable et une meilleure efficacité énergétique.

L’autonomie des AirPods 4 reste similaire à celle des AirPods 3, avec jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge, selon Apple. Le boîtier de charge offre plusieurs recharges supplémentaires, portant l’autonomie totale à environ 30 heures. La grande nouveauté en termes de recharge est l’adoption de l’USB-C pour le boîtier, s’alignant ainsi sur les derniers standards de l’industrie. La recharge sans fil reste compatible avec les chargeurs Qi et MagSafe.

AirPods 4 // Source : Apple

Comme leurs prédécesseurs, les AirPods 4 bénéficient d’une certification IPX4, les rendant résistants à la transpiration et aux éclaboussures d’eau.

Disponibilité et prix des Apple AirPods 4

Les AirPods 4 seront disponibles à partir du 20 septembre 2024, avec des précommandes ouvertes dès le 13 septembre. Le modèle standard est proposé à 149 euros, tandis que la version avec réduction de bruit est vendue à 199 euros.