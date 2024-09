Apple AirPods 4 annoncés avec ou sans ANC, décrochez en hochant la tête et rechargez avec l’USB-C

Apple vient d’annoncer la sortie des nouveaux écouteurs AirPods 4. Ces modèles déclinés avec ou sans réduction de bruit proposent la détection automatique des conversations environnantes, permettent de décrocher en hochant la tête et profitent d’un connecteur USB-C.

Comme attendu, Apple a dévoilé les écouteurs Open Fit AirPods 4, au design ouvert. Il s’agit donc de proposer des écouteurs qui n’entrent pas dans le conduit auditif.

https://www.frandroid.com/marques/apple/2330402_voici-liphone-16-suivez-en-direct-la-keynote-apple-airpods-4-apple-watch-series-10

Les précédents modèles disposaient encore d’un connecteur Lightning, ceux-ci peuvent désormais être rechargés, via le boîtier par un port USB-C, en plus du chargement sans fil. Notez que l’étui est doté d’un haut-parleur pour se signaler lorsqu’on lance la fonction Trouvez-moi, comme sur les modèles Pro.

Avec ou sans réduction de bruit

Les écouteurs sont donc déclinés en deux produits, l’un avec et l’autre sans réduction de bruit. On peut donc désormais compter sur une fonction de réduction de bruit, comme les modèles Pro avec la possibilité de passer en mode transparent et la technologie Personnalized Spatial Audio. Comptez sur l’intégration de la puce H2 pour le traitement audio et la spatialisation du son. La voix est isolée pour une meilleure conversation avec les personnes qui sont « au bout du fil ». En outre, cette puce permet de réduire le bruit pour protéger les oreilles de l’utilisateur.

Les AirPods 4 sont capables de détecter si on vous parle et de mettre la musique moins forte pour que vous puissiez discuter.

Répondez par oui ou non en secouant la tête

Comme les AirPods 2 Pro, les nouveaux écouteurs Apple AirPods 4 peuvent détecter les mouvements de votre tête et proposer ainsi des interactions avec Siri et notamment permettre de décrocher lorsqu’un appel arrive sur votre téléphone Apple. Selon la marque, les écouteurs profitent d’une nouvelle architecture interne au niveau des haut-parleurs. Côté autonomie, on nous promet jusqu’à 30 heures d’écoute avec le boîtier.

Les nouveaux écouteurs Apple AirPods 4 sont disponibles en précommande à partir du 20 septembre. Ils sont annoncés à un prix de 129 dollars pour la version sans réduction de bruit et 179 euros avec.