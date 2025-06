Vos AirPods pourraient gagner des fonctionnalités bien pratiques dès lundi prochain

Les écouteurs d’Apple regorgent de fonctionnalités plus ou moins avancées et à l’occasion de a WWDC 2025 qui démarrera lundi prochain, ils pourraient en gagner de nouvelles avec notamment le contrôle de l’appareil photo ou la détection du sommeil.

Crédit : Chloé Pertuis / Frandroid

Le saviez-vous, les AirPods d’Apple peuvent être contrôlés via des mouvements de tête lorsqu’ils sont portés ? Comme nous le soulignions dans nos tests, hocher la tête de haut en bas permet par exemple d’accepter un appel entrant. Avec l’annonce d’iOS 19 (ou 26 ?) lundi prochain, des fonctionnalités encore plus poussées devraient devenir disponibles.

Comme l’a appris 9to5Mac, Apple s’apprêterait à rendre ses écouteurs plus malins et plus pratiques dans un paquet des situations via des nouveaux gestes de la tête ou commandes tactiles.

Détection du sommeil et déclencheur photo à distance

Le mode de détection des conversations (qui diminue le volume des contenus quand vous êtes en train de parler) devrait bientôt pouvoir être contrôlé d’un geste de la tête. Ainsi, il deviendrait possible d’étendre ou de diminuer la durée d’ajustement du volume d’un simple hochement plutôt que via un contrôle tactile sur la tige des AirPods.

Mais ce n’est pas tout, celles et ceux qui s’endorment avec des écouteurs dans les oreilles seront ravis d’apprendre que Apple travaille à priori sur un mode de détection du sommeil qui couperait automatiquement la diffusion de contenu lorsqu’il n’y a plus personne au bout du fil. IL se pourrait qu’une telle fonctionnalité nécessite de porter une Apple Watch puisque la montre détecte déjà les phases d’endormissement.

Les contrôles actuels des Airpods 4 // Crédit : Tristan Jacquel

Enfin, les AirPods devraient aussi se transformer en déclencheur à distance pour l’appareil photo de l’iPhone via un simple clic sur la tige des écouteurs. Un bon moyen de se passer des retardateurs qui sont rarement pratiques à utiliser.

La WWDC de tous les défis

D’autres améliorations plus discrètes, comme une meilleure isolation des voix lors des appels ou une connexion simplifiée de plusieurs AirPods à un seul appareil pourraient également être annoncées en accompagnement de la nouvelle version d’iOS. De quoi rendre les écouteurs d’Apple plus polyvalent et plus pratique.

La WWDC, dont la keynote inaugurale se tiendra le 9 juin 2025, devrait aussi être l’occasion de dévoiler un nouveau design pour l’écosystème logiciel d’Apple, une pléthore de fonctionnalités liée à l’accessibilité ou peut-être même du nouveau du côté de l’IA d’Apple. Après une Google I/O qui a mis le paquet sur le sujet, Apple est très attendu au tournant malgré ses récents déboires dans le domaine.