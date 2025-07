ChatGPT peut devenir votre assistant de réunion

OpenAI ajoute une nouvelle fonctionnalité d’enregistrement et de transcription audio pour certains de ses utilisateurs.

Le logo de ChatGPT // Source : ilgmyzin via Unsplash

OpenAI continue de positionner ChatGPT comme un agent de productivité. Le nouveau mode « enregistrement » du chatbot devrait permettre aux utilisateurs de se passer d’une tâche fastidieuse : celle de la retranscription à l’écrit d’un échange oral.

Une retranscription réservée

Annoncé sur X (Twitter) le 16 juillet 2025, cette nouvelle fonctionnalité est pour le moment réservée à certains utilisateurs. Pour en bénéficier, ces derniers doivent avoir souscrit à l’abonnement ChatGPT Plus, disponible au prix de 23 euros par mois et utiliser l’application macOS.

Pour le moment, OpenAI n’a pas précisé si, ni quand, cette fonctionnalité sera étendue à la version navigateur, PC ou Android.

Des précautions à prendre

Pour utiliser cette fonctionnalité permettant à ChatGPT d’ « enregistrer, transcrire et résumer des réunions, des séances de brainstorming et des échanges d’idées », le chatbot demandera à l’utilisateur l’accès à un micro et un accès audio et système. Pour le moment, limité à deux heures, la transcription démarre dès la fin de l’enregistrement avec des résultats plutôt convaincants selon nos confrères de Numerama. Législation oblige, le chatbot indiquera à l’utilisateur que cette fonction ne doit être déclenchée qu’après avoir demandé « au préalable le consentement des personnes concernées ». Un rappel bienvenu.

Au fil des itérations, ChatGPT se positionne comme un agent de productivité impressionnant au point de pouvoir prendre le contrôle de votre ordinateur pour réaliser certaines tâches. Des avancées qui peuvent effrayer et qui appellent à une vigilance accrue sur les données partagées avec le chatbot.

