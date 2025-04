Si vous utilisez ChatGPT, voici ce que vous devez faire pour protéger vos données

Utiliser ChatGPT, c’est facile et amusant… jusqu’à ce que vos données finissent dans les rouages d’OpenAI. Voici comment reprendre le contrôle.

Si vous êtes un utilisateur de ChatGPT, vous n’êtes pas le seul. Mais derrière ses réponses rapides et ses capacités impressionnantes, il y a un petit détail qui peut vous faire froncer les sourcils : vos données personnelles.

Ces messages que vous envoyez, ces photos que vous uploadez ou ces questions un peu personnelle que vous posez… tout ça peut être utilisé par OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, pour améliorer et entraîner ses modèles.

Commençons par le b.a.-ba : quand vous utilisez ChatGPT, chaque info que vous partagez – que ce soit une blague, une photo ou une demande sérieuse, ou un fichier – est potentiellement stockée et analysée. OpenAI appelle ça « entraîner ses modèles ». En langage simple, ça veut dire que vos données servent à rendre l’IA plus intelligente. Si vous avez déjà envoyé une photo de vous en mode « transforme cette photo en style Ghibli », c’est peut-être mignon, mais ça signifie aussi que cette image pourrait être exploitée pour perfectionner leurs algorithmes.

Heureusement, il y a une solution : l’opt-out. Ce terme un peu barbare vient de l’anglais et signifie « se désinscrire » ou « refuser ». En gros, OpenAI vous donne la possibilité de refuser. Par défaut, ils considèrent que vous êtes d’accord (c’est ce qu’on appelle le consentement implicite), mais vous pouvez changer ça. Pour ça, il faut suivre une procédure spécifique.

Rendez-vous sur le site d’OpenAI – je vous mets le lien un peu plus bas – et cherchez l’option pour gérer vos préférences de confidentialité. Vous devrez probablement vous connecter à votre compte ChatGPT (si vous en avez un) et cocher une case ou remplir un petit formulaire pour demander à ce que vos données ne soient pas utilisées. Le lien magique, c’est celui-ci : https://privacy.openai.com/policies?modal=take-control. Cliquez, suivez les instructions, et vous reprenez un peu le contrôle.

L’autre solution est d’installer un LLM, de type ChatGPT, en local. Nous avons publié un gros tutorial sur le sujet. Vous pourrez utiliser ce chatbot IA directement sur votre PC ou votre Mac, et même sans connexion.

Pour aller plus loin

