GPT-4.5 débarque aujourd’hui : plus rapide, plus naturel, et déjà un avant-goût de GPT-5.

OpenAI (ChatGPT)

Comme prévu, OpenAI a dévoilé GPT-4.5, qui sera suivi par GPT-5 plus tard. Mais aujourd’hui, GPT-4.5 est disponible, et on connait ses nouveautés.

Déjà, il va prendre la forme d’une « preview » disponible dès aujourd’hii pour les abonnés ChatGPT Pro, l’abonnement à 200 euros par mois, ce modèle est une version améliorée de GPT-4o, avec plus de connaissances, une meilleure compréhension de nos intentions et même une pointe d’intelligence émotionnelle.

Dès la semaine prochaine, GPT-4.5 sera lancé dans l’abonnement ChatGPT Plus, à 20 dollars par mois.

Quoi de neuf ?

Alors, qu’est-ce qui rend GPT-4.5 spécial ? D’abord, il a été entraîné avec des montagnes de données – des textes publics, des partenariats privés et des jeux de données sur mesure. En gros, on lui a donné un gros cerveau numérique pour qu’il puisse piocher dans un savoir immense.

Ensuite, OpenAI a utilisé des techniques d’apprentissage non supervisé (c’est-à-dire sans intervention humaine directe pour tout guider) et des méthodes comme le « chain-of-thought » – une façon d’apprendre à l’IA à réfléchir étape par étape avant de répondre. Résultat ? Moins de « hallucinations » – ces moments où une IA invente des choses farfelues – et des réponses qui collent mieux à ce qu’on lui demande.

Mais il n’y a pas que la performance brute qui compte. GPT-4.5 a aussi été pensé pour mieux capter nos émotions et nos besoins. Les testeurs internes disent qu’il est « chaleureux » et « intuitif« . Par exemple, si vous lui parlez d’un problème qui vous frustre, il saura peut-être calmer le jeu ou juste écouter sans donner des conseils inutiles. Il brille aussi dans des tâches créatives : écrire une histoire, coder un programme ou même aider à designer quelque chose. Malgré tout, GPT-4.5 est moins puissante que o1 ou o3, mais 10 fois plus efficace que GPT-4.

Sécurité : OpenAI garde un œil dessus

Maintenant, une IA aussi puissante, ça peut faire peur. Et OpenAI le sait bien. Avant de lâcher GPT-4.5 dans la nature, ils ont beaucoup investi dans la sécurité. Ils ont testé le modèle sous toutes les coutures : est-ce qu’il génère du contenu dangereux ? Peut-on le « jailbreaker » (le pousser à dire des choses interdites avec des prompts rusés) ? Est-il biaisé ou trop créatif au point d’inventer des bêtises ? Les résultats sont rassurants : globalement, GPT-4.5 est aussi sûr que ses prédécesseurs, comme GPT-4o. Par exemple, sur des tests de contenu interdit (violence, haine, etc.), il refuse de jouer le jeu dans 99 % des cas.

Pour aller plus loin, ils ont aussi travaillé sur ce qu’ils appellent l’ »Instruction Hierarchy« . En gros, ils ont appris à GPT-4.5 à toujours écouter les ordres « importants » (ceux du système) avant les demandes des utilisateurs. Un exemple ? Vous lui demandez de vous donner une solution à un problème de maths, mais pas la réponse directe. Même si vous insistez, il reste fidèle à son rôle de prof et ne craque pas. Ça limite les risques qu’un malin le détourne pour des bêtises.

Comme expliqué plus haut, côté performances, GPT-4.5 n’est pas un monstre absolu. Ce LLM surpasse GPT-4o et parfois même o3-mini sur des tâches simples, mais elle ne rivalise pas avec les modèles « réflexifs » sur des problèmes complexes. OpenAI la voit comme une transition : un modèle par défaut pour ChatGPT, en attendant GPT-5. D’ailleurs, pour l’instant, c’est une « preview » – une version bêta pour l’abonnement Pro, puis semaine prochaine en version Plus, et les développeurs via l’API. L’idée, c’est de la peaufiner avec les retours avant de la généraliser.

GPT-5 : le futur arrive à grands pas

Et GPT-5, dans tout ça ? OpenAI tease déjà un modèle qui fusionnera le meilleur des séries GPT et o3. A la fois rapide, naturelle et capable de raisonner profondément.

Si GPT-4.5 est une étape intermédiaire, GPT-5 pourrait bien être la révolution promise par Sam Altman, le CEO d’OpenAI. Après un an et trois mois entre GPT-4 et GPT-4.5, le rythme s’accélère : GPT-5 pourrait débarquer bien plus tôt que les précédents modèles. ChatGPT risque de devenir encore plus incontournable.

