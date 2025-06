Quand un processeur de 1 MHz bat ChatGPT aux échecs

Considéré comme une technologie de pointe, ChatGPT s’est pourtant retrouvé en difficulté face à un processeur du début des années 70… lors d’une partie d’échecs.

Après avoir longuement échangé sur les échecs et leur histoire avec ChatGPT 4o, le modèle omnimodal d’OpenAI, l’ingénieur Robert Jr. Caruso a eu l’idée insolite de faire s’affronter ChatGPT et une console Atari 2600 émulée. C’est ainsi que se met en place un duel improbable voyant d’un côté une technologie de pointe reposant sur des milliards de paramètres et de l’autre une console de 1977 équipée d’un processeur à 1 MHz. Si le match semblait couru d’avance, c’est pourtant l’Atari 2600 qui a triomphé du Goliath ChatGPT.

La faute à l’écran

Dans son post LinkedIn, Caruso a détaillé ce match qui s’est joué sur une version émulée d’« Atari Chess ». L’ingénieur indique que ChatGPT s’est rapidement trouvé en difficulté, confondant les tours avec les fous ou perdant rapidement l’emplacement des pièces malgré une disposition basique de l’échiquier.

L’IA d’OpenAI aurait même blâmé la représentation trop abstraite des pièces dans le jeu pour excuser son comportement. Cependant, une représentation plus basique n’y a rien changé, l’IA accumulant erreur sur erreur avant de se faire « complètement démolir au niveau débutant ».

De quoi remettre en perspective la confiance aveugle que certains d’entre nous peuvent accorder à l’intelligence artificielle. Ces outils restent, pour le moment, de simples modèles de langage (LLM), loin d’être infaillibles.