Transformez votre poignet en console de jeux avec l’Atari 2600 My PlayWatch

Amoureux de rétrogaming, voici votre montre, l’Atari 2600 My Play Watch, un modèle connecté qui fleure bon les années 80.

Atari 2600 My PlayWatch // Source : Atari

Pebble a annoncé son grand retour hier avec deux nouvelles montres offrant un mois d’autonomie chacune. C’est une marque bien plus ancienne que l’on cite aujourd’hui. L’ancien constructeur de consoles et micro-ordinateurs, Atari, prête sa licence à une montre aux couleurs très rétro.

Quatre jeux intégrés

« Affichez votre passion pour le rétro gaming directement à votre poignet », voilà l’accroche que l’on peut lire. Hommage direct à l’Atari 2600, la montre en question reprend quelques-uns de ses codes comme les boutons qui rappelent ceux du joystick de la machine.

D’ailleurs, le principal intérêt de cette montre, outre donner l’heure, est de donner un accès direct à quatre jeux. Classiques parmi les classique, ce sont Centipede, Missil Command, Pong et Super Breakout qui ont été sélectionnés. Pour y jouer, on a accès à la couronne rotative pour les déplacement et un bouton inférieur pour l’action de tir, notamment.

Atari 2600 My PlayWatch // Source : Atari

Atari pousse le jeu jusqu’à intégrer les son de la console originale dans les options d’alarme. Des fonds d’écran aux couleurs des jeux d’époque sont disponibles, tout comme plusieurs bracelets.

Une montre déconnectée

L’Atari 2600 My PlayWatch est équipée d’un écran TFT de 2,02 pouces. Son cadre est en métal. Certifié IP68, elle pourra vous suivre sous l’eau. Côté système d’exploitation, MyPlayWatch OS est aux commandes, un logiciel maison assez sommaire, mais qui permettra tout de même de suivre les pas, calories brûlées et la fréquence cardiaque grâce à un capteur au dos de la montre.

Atari 2600 My PlayWatch // Source : Atari

En revanche, aucune connectivité externe. Ni Bluetooth, ni Wi-Fi, la montre d’Atari est déconnectée. Une force que la marque revendique fièrement : « Votre montre My Play ne sera jamais mise à jour et ne sera donc jamais obsolète. »

L’Atari 2600 My PlayWatch sera disponible dès le 10 juin prochain au prix de 79,99 dollars. Elle est vendue en pack avec trois bracelets et un chargeur. En revanche, la boutique en ligne ne livre pas en France. Il faudra trouver une alternative pour se procurer ce collector.