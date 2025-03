Le retour de Pebble, voici deux nouvelles montres connectées qui ont un mois d’autonomie

Et si une légende des montres connectées faisait son come-back en 2025 ? Pebble, la marque qui a marqué les débuts de cette technologie, revient avec deux nouveaux modèles sous la houlette d’Éric Migicovsky. Voici les Core 2 Duo et Core Time 2.

Source : Pebble

Souvenez-vous de 2012, quand une petite start-up bousculait le monde des wearables avec sa montre à écran e-paper. Aujourd’hui, Pebble renaît de ses cendres, portée par une communauté fidèle, son fondateur et la libération de son code source par Google. Ils vont même aller jusqu’à commercialiser de nouvelles montres… qui viennent d’être annoncées !

Éric Migicovsky, le responsable derrière cette aventure, remet le couvert avec deux nouveaux modèles : la Core 2 Duo et la Core Time 2.

Remontons un peu le temps. En 2012, Pebble débarque sur Kickstarter et fait un carton monumental : plus de 10 millions de dollars récoltés pour une montre toute simple avec un écran e-paper (comme une liseuse), une autonomie d’une semaine et des boutons physiques. À l’époque, c’était une révolution.

Les smartphones étaient encore en train de conquérir le monde, et l’idée d’avoir des notifications au poignet semblait futuriste. Pebble a vendu plus de 2 millions d’unités avant de se faire racheter par Fitbit en 2016, qui a ensuite été avalé par Google. Depuis, silence radio… jusqu’à ce que Google décide de libérer le code de PebbleOS en open source en janvier 2025. Et là, bim, Éric Migicovsky saute sur l’occasion pour relancer son bébé.

Mais le marché a bien changé depuis. Aujourd’hui, les montres connectées, c’est l’Apple Watch en tête, suivie de près par Samsung, Garmin ou encore Xiaomi. On parle d’écrans Oled ultra-colorés, de suivi GPS précis pour les sportifs, de capteurs santé à gogo (oxygène dans le sang, ECG, etc.) et d’intégration parfaite avec nos smartphones. Pebble, avec son look rétro et ses fonctions basiques, peut sembler un peu dépassée. Pourtant, Pebble pense qu’il y a encore un public pour sa vision : une montre simple, endurante et personnalisable. Et si c’était le bon pari ?

Core 2 Duo et Core Time 2 : le renouveau selon Pebble

Entrons dans le vif du sujet : les deux nouvelles stars de Pebble. D’abord, la Core 2 Duo, une sorte de Pebble 2 remise au goût du jour. Elle garde l’écran noir et blanc e-paper de 1,26 pouce, ultra-lisible même en plein soleil, et un boîtier en polycarbonate léger (noir ou blanc). À 149 dollars, elle sera disponible dès juillet 2025.

Core 2 Duo

Ensuite, la Core Time 2, un modèle plus ambitieux avec un écran 64 couleurs de 1,5 pouce (le même que celui prévu pour la Pebble Time 2 jamais sortie), un cadre en métal, un écran tactile et même un capteur de fréquence cardiaque. Prix : 225 dollars, livraison en décembre 2025.

Core Time 2

Les deux promettent une autonomie de folie : 30 jours sur une seule charge. Un mois entier sans brancher quoi que ce soit.

Core Time 2

Côté améliorations, on trouve des puces Bluetooth plus modernes (la Nordic nRF52840), un haut-parleur pour discuter avec des assistants IA comme ChatGPT, et un système de vibration plus discret mais plus puissant. Le Core 2 Duo ajoute un baromètre et une boussole, tandis que le Core Time 2 mise sur un design métallique et cet écran tactile pour naviguer plus facilement.

Les deux tournent sous PebbleOS open source, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser les 10 000 apps et cadrans déjà créés par la communauté – et même en coder vous-même si vous êtes du genre à mettre les mains dans le cambouis numérique. Précommandes ouvertes sur store.rePebble.com, mais attention, c’est en quantités limitées.

Mais pourquoi ces choix ? Éric Migicovsky l’explique simplement : aucune montre actuelle ne coche toutes ses cases. Il veut un écran toujours allumé (merci l’e-paper), une batterie qui tient le coup, une interface claire avec des boutons physiques, et la possibilité de personnaliser le tout. C’est un parti pris qui tranche avec les montres bourrées de capteurs et d’effets visuels. Et pour les fans de fitness hardcore, il le dit lui-même : allez voir chez Garmin, ce n’est pas son terrain de jeu.

Pebble a-t-il encore une carte à jouer ? Ce que l’on en pense

Alors, est-ce que Pebble peut vraiment se refaire ? Le marché des montres connectées est saturé, et les attentes ont explosé : on veut du design, de la performance et une intégration sans faille avec nos écosystèmes iOS ou Android. Pourtant, Pebble mise sur une niche. Ceux qui en ont marre de recharger leur montre tous les jours, qui préfèrent la simplicité aux gadgets, ou qui adorent bidouiller leur matos pourraient être séduits. Sans compter l’effet nostalgie : beaucoup gardent un souvenir ému de leur première Pebble.

Éric Migicovsky, lui, y croit dur comme fer. Après avoir bossé sur Beeper (une app de messagerie), il revient à ses premières amours avec Core Devices, sa nouvelle boîte. Pas de levée de fonds géante ou d’équipe immense cette fois : il veut faire les choses à son rythme, de manière durable. Le Core 2 Duo est presque prêt, avec des prototypes qui tournent déjà, et le Core Time 2 suit juste derrière. Si tout se passe bien, juillet 2025 marquera le retour officiel de cette vibe Pebble qu’on pensait perdue.

Avec ce genre de projet, soyons réalistes : rien ne garantit à 100 % que vous aurez le produit entre les mains, il y a toujours une petite part d’incertitude. Notre conseil ? Patienter jusqu’à ce que le projet soit finalisé et que les premiers retours sur les montres soient disponibles. Cela dit, si vous avez envie de jouer les pionniers et de donner un coup de pouce à cette aventure, libre à vous de tenter le coup.