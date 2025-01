Cette marque renaît de ses cendres : le retour inattendu d’une légende des montres connectées

Souvenez-vous de 2012, quand une petite start-up bousculait le monde des wearables avec sa montre à écran e-paper. Aujourd’hui, Pebble renaît de ses cendres, portée par une communauté fidèle, son fondateur et la libération de son code source par Google. Ils vont même aller jusqu’à commercialiser une nouvelle montre.

La saga Pebble n’est pas une simple histoire de start-up. C’est avant tout l’histoire d’une révolution dans le monde des montres connectées. Lancée en 2012 sur Kickstarter, Pebble a redéfini ce qu’une smartwatch pouvait être : un appareil simple, avec une autonomie exceptionnelle, un écran toujours lisible, et surtout, une approche radicalement différente de l’expérience utilisateur.

Avant l’Apple Watch et les montres Android Wear, Pebble avait déjà compris l’essentiel : une montre connectée doit avant tout rester une montre. Son écran e-paper, sa batterie durant plusieurs jours et ses boutons physiques ont créé un standard que beaucoup regrettent encore aujourd’hui. La marque a construit une communauté fidèle, passionnée par l’aspect « bidouillable » de son système.

La chute de l’entreprise en 2016, puis son rachat par Fitbit, semblait marquer la fin d’une époque. Pourtant, la communauté est restée active, notamment à travers le projet Rebble, maintenant en vie l’esprit de la plateforme.

Une renaissance open source

L’annonce de Google de rendre PebbleOS open source est inattendue. Cette décision, fruit d’un an de travail en coulisses, permet à Eric Migicovsky, le fondateur de Pebble, et son équipe de relancer le projet sous une nouvelle forme. Le code source libéré comprend les fonctionnalités essentielles : notifications, contrôles multimédias, suivi d’activité et support des applications tierces.

Le nouveau projet se veut plus humble, mais plus durable. Eric Migicovsky semble avoir tiré les leçons du passé, notamment sur la croissance trop rapide de l’entreprise originelle.

Il promet de créer une nouvelle montre. La nouvelle montre promet de conserver l’ADN Pebble : écran e-paper, longue autonomie, boutons physiques, et surtout, un système ouvert aux bidouilleurs.

Les défis de Pebble

Malgré l’enthousiasme, et j’en fais partie, plusieurs questions se posent.

Le marché des montres connectées a considérablement évolué, dominé par des géants comme Apple, Huawei et Samsung. La nouvelle Pebble devra trouver sa place dans un écosystème saturé, tout en restant fidèle à sa philosophie minimaliste.

Le plus grand défi sera peut-être de maintenir l’équilibre entre innovation et nostalgie. Les attentes de la communauté sont élevées, mais le marché exige des fonctionnalités modernes comme le suivi avancé de la santé. Comment intégrer ces nouveautés sans perdre l’essence de Pebble ?

L’ouverture du code source pourrait aussi créer une fragmentation, avec plusieurs projets concurrents comme Rebble développant leurs propres versions. Cette diversité pourrait être une force comme une faiblesse pour l’écosystème renaissant.

Bref, on a hâte de voir ce que ça va donner par la suite.

Si la nostalgie vous titille, relisez mon test de la Pebble Time qui date de 2015, et même de la première Pebble Watch en 2014.