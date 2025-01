Cette marque historique tire définitivement un trait sur les montres connectées

Un an après avoir annoncé la fin du développement de montres connectées, le constructeur américain Fossil a finalement retiré de sa boutique en ligne les derniers modèles encore un stock.

La Citizen CZ Smart Gen 2 // Source : Citizen

L’année 2024 a souri à l’écosystème Wear OS avec des modèles réellement innovants, intéressants grâce à leur rapport qualité-prix et un nombre croissants de constructeurs.

Cependant, une marque emblématique des montres dotées de l’OS de Google n’a pas réussi à passer le pas de l’année 2025, il s’agit de Fossil.

En début d’année dernière, la marque de maroquinerie américaine a en effet annoncé mettre fin au développement de montres connectées. En cause, une compétition toujours plus féroce, un retard toujours plus important sur le déploiement des mises à jour et un secteur désormais trusté par les géants des nouvelles technologies, Apple, Samsung et Huawei en tête. Difficile dès lors, pour Fossil, de se démarquer.

Néanmoins, Fossil aura laissé du temps aux utilisateurs pour s’adapter à cette fin de cycle. Alors que la marque avait annoncé son retrait des montres connectées à la fin du mois de janvier 2024, il aura fallu patienter près d’un an avant que Fossil n’arrête définitivement la vente de smartwatch.

La fin des montres Fossil… mais pas seulement

En effet, comme le rapporte le site 9to5Google, Fossil conservait encore une montre en gamme depuis le printemps dernier, la Citizen CZ Smart Gen 2 :

En date de janvier 2025, Citizen a discrètement supprimé sa CZ Smart Gen 2 — à la fois les variantes « Sport » et « Casual Unisex » — de sa boutique en ligne. […] Il s’agissait des dernières montres connectées Wear OS conçues par Fossil à être encore activement vendues.

La CZ Smart Gen 2 était, comme d’autres modèles, d’une montre sous la marque Citizen, mais conçue par Fossil grâce à un accord de licence entre les deux entreprises. Au même titre que les montres connectées Puma, Michael Kors, Skagen ou Razer, Fossil produisait ainsi les montres connectées sous la marque Citizen. Dès lors, l’abandon du marché par Fossil signe aussi la disparition de toutes ces marques partenaires du domaine des montres connectées.

Par ailleurs, comme le souligne le site 9to5Google, même s’il est possible d’acheter des montres Fossil ou de marques partenaires chez des revendeurs, cela n’est pas conseillé. En effet, le service après-vente et le support devraient être pour le moins limités, même si la marque a déployé, en novembre dernier, une mise à jour pour ses montres connectées.