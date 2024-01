Ce fabricant historique de montres connectées jette finalement l’éponge

À la traîne derrière Google et Samsung après avoir mené de front l'écosystème Wear OS, Fossil a décidé d'arrêter les frais et de ne plus produire de montres connectées.

Depuis quelques années, le système d’exploitation Wear OS est surtout porté par Samsung ou Google, avec leurs Galaxy Watch et Pixel Watch. Mais ça n’a pas toujours été le cas. Avant 2021, ce sont deux autres constructeurs qui s’affichaient comme les porte-étendards du système pour montres connectées de Google : TicWatch et, surtout, Fossil.

Pour le constructeur américain, c’est désormais du passé. Comme on s’en doutait ces derniers mois, Fossil a finalement décidé d’arrêter les frais et de ne plus développer de nouvelles montres connectées. Comme le rapporte le site américain The Verge, Fossil a annoncé, ce samedi, mettre fin à sa division liée aux montres connectées. Interrogé par nos confrères, le responsable des opérations de Fossil a indiqué que l’évolution du marché ces dernières années était particulièrement complexe à suivre pour la marque américaine :

Alors que le marché des smartwatch a significativement évolué ces dernières années, nous avons pris la décision stratégique de sortir du marché des montres connectées. Le groupe Fossil va rediriger ses ressources pour soutenir nos principales forces et les segments majeurs de nos affaires qui continuent de fournir de fortes opportunités de croissance : concevoir et distribuer des montres traditionnelles excitantes, des bijoux et de la maroquinerie en notre nom et avec celui de marques sous licences.

Ainsi, non seulement Fossil compte arrêter les montres Wear OS, mais le constructeur compte mettre fin tout simplement à leurs montres connectées. Il ne sera ainsi pas question de montres développées avec un autre système d’exploitation, plus simple à maintenir. Pour les modèles hybrides également, à l’instar de la Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition, il semble aussi que Fossil arrête les frais.

Un retard trop compliqué à rattraper pour Fossil

Il faut dire que, depuis le lancement de Wear OS 3, en 2021, Fossil a pris un gros retard sur la maintenance et les mises à jour de ses propres montres. Alors que Samsung et Google ont multiplié les modèles au rythme d’un lancement par an, la marque américaine a eu bien du mal à mettre à jour ses propres montres connectées.

Finalement, il aura fallu attendre octobre 2022 pour que Fossil passe sa montre Gen 6 vers Wear OS 3, puis novembre 2023 pour passer vers Wear OS 3.5. Entre-temps, Samsung et Google sont déjà passés à Wear OS 4 et Fossil ne semblait pas capable de rattraper cette année de retard sur les mises à jour. Fossil compte cependant continuer à soutenir son modèle Fossil Gen 6 « pour les prochaines années » à l’aide de mises à jour logicielles.

Surtout, la fin des montres connectées chez Fossil signe également la fin des montres connectées chez d’autres marques. Il faut dire que le constructeur américain produisait également sous licence les montres connectées Michael Kors, Skaagen, Puma ou Diesel.