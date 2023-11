Ces montres passent à une version récente de Wear OS, mais pas celle que vous pensez

Fossil a mis à jour sa montre connectée Gen 6 ainsi que les modèles dérivés, sous marque Diesel ou Skagen. Néanmoins, le constructeur accuse toujours plus d'un an de retard sur les mises à jour.

Si Google et Samsung se sont désormais lancés dans le marché des montres connectées sous Wear OS, certaines marques pionnières du système de Google, comme Mobvoi et Fossil, ont plus de mal à suivre la cadence.

Il faut dire que le passage de Wear OS 2 à Wear OS 3, puis à Wear OS 3.5 et à Wear OS 4, a mis ces constructeurs sur la touche, les forçant à développer leur propre application mobile — ils ne peuvent plus s’appuyer sur l’application centralisée Wear OS de Google, utilisée jusqu’à présent.

Finalement, Fossil a passé le pas comme l’a repéré le site 9to5Google. Le constructeur a mis à jour sa montre Fossil Gen 6 sous Wear OS 3.5, tout comme les modèles qui en sont dérivés. C’est le cas notamment de la Skagen Falster Gen 6 ou de la Diesel Griffed Gen 6.

Ces montres avaient déjà été mises à jour vers Wear OS 3 en fin d’année dernière. Dorénavant, elles passent un cap en passant à la version 3.5 du système d’exploitation.

Une mise à jour avec un an de retard

Si cette mise à jour peut sembler une bonne nouvelle, elle vient cependant marquer le retard de Fossil sur les mises à jour de ses montres connectées. En effet, Wear OS 3.5 a été présenté il y a plus d’un an, à l’été 2022. C’est le système d’exploitation qui équipait la première Pixel Watch ou les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro à leur lancement. Entre-temps, Google a lancé cette année Wear OS 4, une révision du système d’exploitation qui fait la part belle à l’autonomie et à la gestion de l’alimentation. Concrètement, même si Fossil continue bel et bien à mettre ses montres à jour — et c’est pour le mieux — le constructeur accuse toujours plus d’un an de retard sur Google et Samsung.

Surtout, le déploiement de Wear OS 3.5 ne s’est pas fait sans accroc comme le rapporte 9to5Google. Plusieurs utilisateurs rapportent sur Reddit avoir rencontré des problèmes de batterie, de montre qui se rallume en boucle ou de durée d’installation particulièrement longue. Le constructeur semble cependant au courant de ces problèmes : « Nous vous informons que notre équipe d’ingénieurs reconnait le problème et travaille sur un correctif ».