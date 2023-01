Attention, la mise à jour de cette montre vers Wear OS 3 va supprimer certains cadrans

La montre Falster Gen 6 de Skagen peut désormais être mise à jour vers Wear OS 3, mais cette mise à niveau ne se fait pas accroc avec la perte de certains cadrans et la disparition de Google Assistant.

Le nombre de montres connectées compatibles avec Wear OS 3 ne cesse d’augmenter. Il faut dire qu’en plus des nouveaux modèles lancés sur le marché, comme la Pixel Watch ou les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, les constructeurs commencent enfin à mettre à jour leurs anciens modèles vers la version la plus récente de l’OS de Google.

C’est le cas de la Skagen Falster 6, conçue sur les bases de la Fossil Gen 6, qui peut désormais être mise à jour vers Wear OS 3, un an après son lancement. Néanmoins, comme le rapporte le site américain The Verge, cette mise à jour vers la version la plus récente du système ne se fait pas sans accroc. Ainsi, le nombre de cadrans compatibles avec la montre connectée va être réduit drastiquement après cette mise à jour : « The Verge est en mesure de confirmer que le nombre de cadrans Skagen disponible passe de près de 20 à 5 après la mise à jour ».

Il faut dire que Wear OS 3 change drastiquement le principe même de fonctionnement des montres Wear OS. Jusqu’à la version 2 du système d’exploitation, les constructeurs pouvaient s’appuyer sur l’application Wear OS, mise en place et gérée directement par Google pour contrôler les montres depuis le smartphone. Désormais, il appartient à chaque constructeur de développer sa propre application et Skagen ne fait pas exception puisqu’il faudra que les utilisateurs installent l’application Skagen sur leur smartphone. Néanmoins, la montre garde son accès au Google Play Store sur lequel il est bien évidemment possible de télécharger des cadrans conçus par des développeurs tiers, même s’il ne s’agit pas de watchface développés directement par le constructeur.

Une interface classique, mais qui perd Google Assistant

En guide d’interface, Skagen et Fossil ont opté pour une version classique de Wear OS, sans changement graphique par rapport à ce que proposent déjà d’autres montres comme la Pixel Watch ou la Montblanc Summit 3.

Néanmoins, parmi les autres fonctions manquantes sur la Skagen Falster 6 en version Wear OS 3, on peut citer Google Assistant, qui reste pour l’instant exclusif aux montres Google et Samsung, et ce même si l’assistant vocal de Google était disponible sur la montre avant la mise à jour. En guise d’alternative, il est cependant possible d’utiliser Alexa sur la montre pour les commandes vocales.

