Voici à quoi ressemble Wear OS 3 sans l’interface de Samsung

La marque MontBlanc a dévoilé des visuels de l'interface de Wear OS 3. C'est la première fois que l'on voit le système d'exploitation pour les montres connectées sans l'interface de Samsung par-dessus.

Les précommandes pour la Summit 3 de MontBlanc — première montre non-Samsung à profiter de Wear OS 3 — sont ouvertes. Elle sera livrée sous une semaine. À quelques jours des premières prises en main des clients, la marque a publié une série de vidéos sur YouTube pour expliquer comment l’utiliser.

De quoi voir à quoi va ressembler Wear OS 3 sans la patte Samsung.

Une interface assez basique

Comme le note 9to5Google, l’interface propose plusieurs thèmes, mais c’est assez proche de ce qu’on avait pu voir via l’émulateur du système d’exploitation. Comme Google avait prévenu, pour Wear OS 3, les fabricants de montres ne pourront pas passer par l’application compagnon Wear OS. MontBlanc a prévu le coup et va passer par son application maison MontBlanc Summit, disponible sur le Play Store et sur l’App Store.

D’un autre côté, on trouve désormais Fast Pair sur Wear OS 3, comme on avait pu l’apercevoir il y a quelques semaines. On aperçoit aussi les paramètres de la montre avec les différentes catégories : connectivité, affichage, gestes, applications et notifications, vibrations, général et système.

Des actions qui pourraient être standardisées dans Wear OS 3

Certaines fonctionnalités et applications peuvent être lancées en appuyant d’une certaine façon sur certains boutons. Des actions qui pourraient être standardisées sur toutes les montres connectées sous cette version du système d’exploitation.

Dans la vidéo intitulée « Comment naviguer dans MontBlanc Summit », plusieurs commandes sont indiquées :

« Appuyez brièvement sur la couronne rotative… pour sortir la montre du mode ambiant.

depuis le cadran de la montre pour accéder au lanceur d’applications.

pour revenir au cadran de la montre depuis n’importe quel écran. Appuyez deux fois sur la couronne rotative pour ouvrir Google Wallet. Appuyez longuement sur la couronne rotative pour ouvrir le menu d’alimentation. Tournez la couronne pour faire défiler vers le haut ou vers le bas. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur pour ouvrir les applications récentes. Appuyez deux fois sur le bouton supérieur pour ouvrir la dernière application utilisée. Appuyez brièvement sur le bouton du bas pour ouvrir l’application Fitness. [Ce geste peut être spécifique au Sommet 3.] »

