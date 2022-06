Wear OS 3 ne sera bientôt plus exclusif aux montres Samsung

La Summit 3 de MontBlanc sera lancée le 15 juillet et pourrait être la première montre connectée à fonctionner avec Wear OS 3, en dehors des modèles de Samsung. Une avancée vers la démocratisation et l'ouverture du système d'exploitation de Google à d'autres marques.

Jusqu’à maintenant, Wear OS 3 n’est disponible (officiellement) que sur deux montres connectées de Samsung : les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Si le système d’exploitation a été développé par Google, Samsung a étroitement collaboré dessus aussi. Mais la fin de cette « exclusivité » arrive très bientôt. La marque de luxe allemande MontBlanc s’apprête à lancer la Summit 3 et qui dit 3 dit Wear OS 3.

La Summit 3 de MontBlanc : un objet de luxe plus qu’une montre connectée

La MontBlanc Summit 3 est décrite comme « un accessoire de luxe intelligent pour votre poignet », qui ne veut pas faire de compromis « entre la technologie et l’élégance ». Boîtier en titane, finition satinée polie à la main, acier gravé, composite résine-fibre de verre, etc. Tous ces jolis termes que l’on trouve davantage dans l’horlogerie suisse que dans les bracelets connectés. Bien que luxueuse, la Summit 3 est solide, avec une étanchéité jusqu’à 50 mètres.

Côté hardware, elle fonctionne grâce à la puce Snapdragon Wear 4100+, faisant fonctionner un écran rond AMOLED de 1,28 pouce pour une définition de 416 pixels par 416. La Summit 3 dispose de 1 Go de mémoire vive et de 8 Go de stockage. Pour la connectivité, on trouve du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi et du NFC. Enfin, elle possède plusieurs capteurs : « rythme cardiaque, micro, baromètre, accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité ambiante ».

Les premières livraisons de Summit 3 sont donc prévues pour le 15 juillet prochain. Si vous souhaitez vous en procurer une, il va falloir sortir plus que le portefeuille, puisqu’elle est vendue à 1250 euros. Deux bracelets sont disponibles, l’un en cuir, l’autre en caoutchouc et les couleurs disponibles sont le titane argenté, le titane noir et une combinaison des deux.

Vers une démocratisation de Wear OS 3

Comme le fait remarquer The Verge, personne n’a pour le moment pu utiliser Wear OS 3 sans les services de Samsung apposés. Cela pose quelques questions sur l’expérience utilisateur du système d’exploitation de Google dédié sans fioritures et modifications. Mais le média rappelle tout de même que cette nouvelle version offre « une meilleure autonomie de la batterie, des temps de chargement améliorés et des animations plus fluides ».

Wear OS 3 entre dans une phase de déploiement plus large avec plusieurs modèles qui vont être mis à jour. Les montres connectées de Mobvoi ou encore de Fossil sont actuellement sous Wear OS 2, mais des mises à jour sont prévues en fin d’année. La fameuse Pixel Watch tournera bien évidemment sous la version 3 de Wear OS, bien que l’on en sache encore peu sur la montre connectée de Google.

