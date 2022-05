Wear OS peut fonctionner sur une montre Samsung sortie il y a six ans

Un développeur a réussi à installer Wear OS sur sa Samsung Gear S3, sortie en 2016 : fini Tizen !

Un développeur malin a réussi à installer et à faire fonctionner Wear OS sur sa Samsung Gear S3, une montre connectée sortie en 2016 qui est normalement équipée de Tizen. Ce dernier a été abandonné par Samsung au profit de Wear OS : le fabricant a même collaboré avec Google pour le développement du système d’exploitation. Il équipe d’ailleurs toutes les nouvelles montres connectées de Samsung.

Remplacer Tizen par Wear OS sur la Gear S3, c’est possible

Ce développeur a posté un message sur le forum de XDA Developers en février dernier, repéré par 9to5Google. Celui qui se fait appeler « parasetam0l » explique en détail la marche à suivre pour changer le système d’exploitation de la montre connectée de Samsung. Il a réussi à installer Wear OS 2 dans sa dernière version : H MR3. Il a testé son processus sur une Samsung Gear GS3 Frontier et déclare qu’en théorie, cela devrait aussi fonctionner sur une Samsung Gear GS3 Classic. Attention, les versions coréennes et LTE n’ont pas été testées : apparemment la configuration de leur noyau est différente, les risques sont plus grands sur ces modèles.

Cette version Wear OS de la Gear GS3 est fonctionnelle : les principales fonctions sont là, la connectivité, le mode « Always on display », etc. Cependant, certains bugs ont été relevés : le plus dérangeant est sans doute l’autonomie moins grande comparée à un fonctionnement sous Tizen. Le GPS, le NFC et le compteur de pas par exemple ne fonctionnent pas.

Réfléchissez avant de tenter l’expérience

Selon les conseils de ce développeur, il est possible que vos données soient perdues, ou que certains appareils aient besoin de soudures. Bref, comme il l’a écrit, « Si vous ne savez pas ce que vous faites, arrêtez-vous ici ! ». Pensez à consulter en détail les fonctionnalités qui pourraient ne plus fonctionner et que vous trouvez utiles sur votre montre actuellement.

Wear OS est d’ailleurs un système qui se développe, avec l’arrivée prochaine de Google Assistant sur la Galaxy Watch 4, la modernisation de l’application Todoist ou encore YouTube Music qui s’améliore sur les montres connectées.

