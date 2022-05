L’application Todoist se modernise sur Wear OS avec un redesign complet

L'application de to do list Todoist a annoncé un redesign complet de son application sur Wear OS en marge des différentes annonces de la Google I/O.

L’application de to do list Todoist profite de la Google I/O qui s’est déroulée mercredi dernier pour annoncer une refonte complète de son application sur les montres connectées sous Wear OS.

Todoist : une application vieillissante sur les montres connectées Android

La version actuelle de Todoist date de 2018 et reprend les codes d’Android Wear, l’ancien nom de Wear OS. On trouve par exemple le WeareableDrawerLayout : une convention qui consiste à balayer vers le bas ou vers le haut dans les pages en plein écran. Actuellement dans Todoist, balayer vers le bas depuis le haut de l’écran permet d’accéder à la boîte de réception, aux tâches à venir et à différentes options de tri.

Du renouveau pour l’application de gestion de tâches à l’occasion de la Google I/O

C’est Google qui a annoncé lors de l’I/O 2022 que Todoist allait se moderniser sous Wear OS. En effet, les utilisateurs auront désormais une liste centrale avec un gros bouton permettant d’ajouter une tâche. En dessous, ils pourront accéder aux options de tri, à la boîte de réception, aux tâches du jour et à celles à venir ainsi qu’aux favoris.

Bref, Todoist s’offre un redesign complet qui se veut plus simple à utiliser. La date du déploiement de la mise à jour n’a pas encore été annoncée.

Cette refonte s’inscrit aussi dans une volonté de Google de développer et d’optimiser les applications disponibles sur Wear OS 3, par exemple en lançant Google Assistant sur les Galaxy Watch 4. Le géant du web a notamment parlé de SoundCloud et de Deezer qui pourraient arriver « plus tard cette année », dans l’optique de suivre les sorties des futures montres connectées sur le marché. D’ailleurs, Google a officialisé sa Pixel Watch lors de sa conférence mercredi soir.

Todoist Télécharger Todoist gratuitement APK

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.