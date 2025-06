One UI 8 Watch : Samsung lance sa mise à jour pour les Galaxy Watch, voici toutes les nouveautés

En amont de la présentation de ses futures Galaxy Watch 8, Samsung a dévoilé, ce lundi, la version bêta de One UI 8 Watch. Une mise à jour qui propose de nombreuses nouveautés.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Il n’aura finalement pas fallu patienter bien longtemps. Alors que les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic doivent être lancées dès le mois prochain, Samsung a pris les devants pour dévoiler, avant même ses nouvelles montres, l’interface dont elles seront équipées : One UI 8 Watch.

Cette nouvelle mise à jour est ainsi proposée en bêta à compter de ce lundi et intègre plusieurs nouveautés de taille, y compris pour les modèles actuels.

Concrètement, Samsung met surtout en avant de nouvelles fonctions liées à la santé et au suivi sportif avec cette nouvelle version de One UI Watch, grâce à quatre nouveautés : bedtime guidance (guide d’heure de sommeil), vascular load (charge vasculaire), running coach (coach de course à pied) et antioxidant index (indice antioxydant).

Des fonctions liées à la santé

La nouvelle fonction dite de « bedtime guidance » vise ainsi à vous conseiller sur l’heure idéale à laquelle vous devriez vous coucher chaque jour. Pour ce faire, la montre va analyser, tout au long de la journée, votre activité physique, votre stress et l’état de fatigue, mais également prendre en compte les nuits précédentes et les trois derniers jours.

La charge vasculaire est quant à elle utilisée pour estimer à quel point votre système cardiovasculaire a été stressé durant la nuit. « Durant la nuit, le stress du système vasculaire devrait naturellement baisser. Mais des fluctuations excessives peuvent impacter négativement votre santé », indique la marque coréenne. L’idée n’est donc pas de proposer un indice de charge cardiaque comme chez Fitbit ou une charge d’entraînement, comme chez Apple, mais simplement d’évaluer le stress de l’utilisateur durant son sommeil.

Des nouvelles fonctions d’entraînement en course à pied

Le nouveau « Running Coach » de Samsung va permettre de profiter de fonctions additionnelles pour les entraînement de course à pied. Il sera ainsi possible de recevoir des conseils pour éviter le surentraînement (et donc les risques de blessure) ainsi que des motivations générées en temps réel durant la séance. En cela, la fonction n’est pas sans rappeler le nouveau « Workout Buddy » d’Apple. Par ailleurs, la Galaxy Watch sera désormais capable de vous proposer un plan d’entraînement sur 5 km, 10 km, semi-marathon ou marathon en fonction d’une simple séance test de 10 minutes.

Dernière nouveauté annoncée — ou plutôt présentée à nouveau — par Samsung : l’indice antioxydant. Déjà aperçue en janvier dernier, cette fonction va permettre d’utiliser le capteur optique au dos d’une Galaxy Watch pour analyser le taux de bêtacarotène dans l’organisme. Pour rappel, le bêta-carotène, que l’on peut consommer surtout dans les légumes, a pour rôle de prévenir le stress oxydatif et de ralentir le vieillissement de la peau.

Deux montres Samsung mises de côté

Ces fonctions sont d’ores et déjà disponibles dans One UI 8 Watch. La mise à jour est proposée sur les Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. Comme on pouvait s’y attendre, Samsung ne la propose cependant pas sur ses Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

En revanche, signalons que la mise à jour n’est pas encore proposée en France, mais uniquement disponible, pour l’heure, en Corée du sud et aux États-Unis.