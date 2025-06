Galaxy Watch : Samsung pourrait abandonner ces deux montres avec sa prochaine mise à jour

Alors que One UI 8 Watch doit arriver le mois prochain, Samsung pourrait délaisser deux montres connectées qui resteraient cantonnées à la version actuelle, One UI 6 Watch.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic pour illustration // Source : Frandroid

C’est le mois prochain que Samsung devrait présenter sa nouvelle gammes de montres connectées avec deux modèles attendus : la Samsung Galaxy Watch 8 et la Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Comme chaque été, cette présentation devrait également être l’occasion pour la marque coréenne de dévoiler la nouvelle mise à jour logicielle de ses montres connectées avec le passage de One UI 6 Watch directement vers One UI 8 Watch, basé cette fois sur Wear OS 6.

Depuis quelques années, Samsung a été particulièrement généreux en mises à jour, en déployant les nouvelles fonctions logicielles de ses montres non seulement aux modèles les plus récents, mais aussi à l’ensemble de sa gamme Galaxy Watch sous Wear OS. Ainsi, au moment du passage à One UI 6 Watch, en novembre dernier, la Galaxy Watch 7 de 2024 profitait de la mise à jour… tout comme la Galaxy Watch 4 de 2021.

Les Galaxy Watch 4 souffleront quatre bougies

Cependant, comme le rappelle le site 9to5Google, cela pourrait changer avec la prochaine mise à jour.

En effet, en février 2022, Samsung indiquait que toutes ses montres connectées profiteraient de « jusqu’à quatre ans de mise à jour » :

Samsung proposera aussi jusqu’à quatre ans de mise à jour pour One UI Watch et Wear OS Powered by Samsung, permettant aux utilisateurs de profiter des dernières expériences Galaxy Watch.

Le mois prochain marquera les quatre ans des premières montres Samsung sous Wear OS depuis la refonte du système de Google. Dès lors, deux modèles pourraient être laissés sur le carreau par la prochaine mise à jour du constructeur coréen, la Samsung Galaxy Watch 4 et la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Une formulation soumise à interprétation

Reste que les termes de Samsung sont encore suffisamment flous pour porter à confusion. Est-ce que la quatrième année compte dans le calendrier prévu par Samsung, ou est-ce que cet anniversaire signera la fin du support des deux modèles ?

Pour l’heure, difficile d’y voir clair. Si tant est que les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic profitent de One UI 8 Watch — ce qui reste encore à déterminer — il s’agira alors de la dernière mise à jour majeure proposé sur les deux montres.

On devrait en savoir plus non seulement sur les nouveautés de One UI 8 Watch, mais aussi sur les modèles compatibles, lors de la conférence Galaxy Unpacked attendue le mois prochain. C’est à cette occasion que la firme devrait lever le voile sur ses Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic.