Galaxy Watch : Samsung ferait un bond en avant pour ses montres avec sa nouvelle interface

Alors que la dernière version proposée actuellement pour les montres Samsung était One UI 6 Watch, la marque coréenne pourrait passer d’un seul coup à One UI 8 Watch.

La Samsung Galaxy Watch Ultra tourne sous Wear OS // Source : Robin Wycke – Frandroid

À l’été prochain, Samsung devrait faire la part belle non seulement aux smartphones pliants, mais également, comme tous les ans, aux montres connectées. Deux modèles seraient ainsi dans les tuyaux, la Samsung Galaxy Watch 8 et la Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Pour aller plus loin

Galaxy Watch 8 : nouveautés, version Classic, fenêtre de sortie… tout ce qu’on sait sur les futures montres de Samsung

Jusqu’à présent, les informations étaient assez vagues au sujet de ces deux nouveaux modèles. Cependant, le leaker IpsoDev a découvert que Samsung pourrait sauter un numéro de version pour son interface dédiée aux montres connectées, One UI Watch.

BREAKING! Possibly One Ui Watch will jump from 6 to 8, skipping 6.5 and 7. They've doing it in order to sync versioning with phone oneui: pic.twitter.com/vbBd9NtvJO — IposDev (@DevOfIpos) May 5, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En effet, alors que la dernière version en date était baptisée One UI 6 Watch, le constructeur coréen devrait passer d’un coup à One UI 8 Watch, basé sur le futur Wear OS 6. Ce bond en avant présenterait deux avantages de taille pour une meilleure cohérence.

D’abord, les interfaces pour montre connectée et pour smartphone seraient désormais synchronisées. Rappelons que One UI 8 pour smartphones devrait être lancé très prochainement par Samsung, sans doute avec une bêta ouverte dès le mois de juin.

Un changement de numéro pour plus de cohérence

L’autre intérêt réside dans la synchronisation avec les numéros de modèles des montres Samsung. Le déploiement de One UI 8 Watch tomberait ainsi pour le lancement des Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2025 ?

À titre de comparaison, rappelons que One UI 6 Watch a été lancé en juillet 2024, en même temps que la Galaxy Watch 7, alors que Samsung lançait One UI 7 sur smartphones. Bref, l’idée est ainsi de proposer plus de clarté pour les utilisateurs.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Du côté des fonctionnalités, on ignore cependant encore ce que réservera One UI 8 Watch, même si Samsung a déjà livré quelques éléments. La semaine dernière, on apprenait ainsi que la marque coréenne comptait mettre l’accent sur l’IA et le suivi de santé. Par ailleurs, selon les informations du site SamMobile, l’interface devrait être plus colorée.

On en saura davantage sur One UI 8 Watch lors de son déploiement. Comme tous les ans, Samsung devrait ouvrir une phase de bêta durant l’été avant l’arrivée des Galaxy Watch 8 en juillet et une mise à jour des anciens modèles d’ici cet automne.