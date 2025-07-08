Amazon baisse encore le prix de la nouvelle console portable PC de Lenovo, la puissante Legion Go S

La récente Lenovo Legion Go S est l’une des plus puissantes consoles portables PC du moment. Aujourd’hui, son prix fond déjà comme neige au soleil avec cette offre Amazon : 474,99 euros au lieu de 629,99 euros. On la trouvait encore plus chère de 10 euros il y a quelques jours.

Le gaming portable, c’est la guerre. Steam Deck, ROG Ally… mais aussi la Lenovo Legion Go S, qui vient jouer des coudes avec un matos qui sent la rage de vaincre. Sous ses airs sages, la bête embarque un Ryzen Z2 Go taillé pour les AAA, afin de trimballer toute votre ludothèque sans faire de sacrifices. Son écran 8 pouces WUXGA à 120 Hz assure des sessions nerveuses et nettes, tandis que la Radeon intégrée balance des graphismes de haute volée.

La Lenovo Legion Go S en quelques mots

Un duo CPU Ryzen Z2 Go et graphique Radeon

Écran 8 pouces 120 Hz : fluide, net, immersif

Une bonne prise en main

Au lieu de 629,99 euros, la Lenovo Legion Go S (16+512 Go) est actuellement en promotion à seulement 474,99 euros sur Amazon.

Un écran taillé pour le frag

L’écran PureSight de 8 pouces WUXGA 120 Hz est le cœur de l’expérience. Sa définition (1920 x 1200) et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible VRR pour une image fluide même dans les scènes les plus mouvementées. Que ce soit pour un FPS rapide ou un RPG gourmand en détail, l’affichage reste stable et immersif, sans ghosting ni tearing.

La dalle lumineuse et bien calibrée offrant aussi un confort indéniable en extérieur ou dans un train, un vrai plus pour une machine conçue pour bouger. Le ratio d’écran 16:10 donne plus de verticalité et donc un affichage plus agréable sur les jeux.

Ajoutez à ça la compacité du format, malgré un écran généreux, la Legion Go S reste facile à glisser dans un sac, pour transformer chaque pause en session gaming de qualité.

Performances et stockage au taquet

Le Ryzen Z2 Go, couplé aux 16 ou 32 Go de RAM LPDDR5X, est un monstre en puissance brute pour ce gabarit. Les temps de chargement sont éclair, le multitâche se fait sans ralentir et même les titres récents tournent avec des réglages élevés en 720p ou 1080p.

La Radeon 800 M intégrée propose des performances dignes d’une petite carte graphique dédiée, permettant de jouer à Elden Ring, Cyberpunk ou Forza sans se priver de détails. Les shaders, effets et textures s’affichent avec fidélité, et la console encaisse sans broncher.

Enfin, le SSD NVMe de 512 Go ou 1 To évite le cauchemar des suppressions permanentes. Emportez plusieurs dizaines de jeux, des émulateurs, et quelques films, sans vous soucier de l’espace disque. Et si besoin, un port microSD permet d’étendre encore le stockage.

