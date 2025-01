Cyberpunk 2077 : une mise à jour apporte le DLSS 4 avant le lancement des RTX 5000

CD Projekt Red vient de déployer le patch 2.21 pour Cyberpunk 2077, apportant une innovation technologique majeure à quelques jours du lancement des nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX 5000.

Source : CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 vient de recevoir une mise à jour d’environ 20 Go, disponible sur PC, Xbox Series X/S et PS5, qui intègre notamment le très attendu DLSS 4. Le DLSS 4 représente la dernière évolution de la technologie d’upscaling de Nvidia, perfectionnant l’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer les performances tout en préservant la qualité visuelle.

L’innovation phare de cette version est le « Multi-Frame Generation », une fonctionnalité exclusive aux cartes RTX 5000 « Blackwell » permettant de générer plusieurs images intermédiaires entre chaque image rendue nativement.

Cyberpunk 2077 est déjà compatible avec les prochaines cartes de Nvidia

Cette mise à jour arrive stratégiquement une semaine avant le lancement des RTX 5090 et 5080, prévu pour le 30 janvier. Ces cartes ne seront donc pas disponibles à l’achat avant encore quelques jours, mais les cartes de la série RTX 40 bénéficieront également d’une amélioration grâce à une génération de trames unique plus rapide et à une utilisation réduite de la mémoire.

Les premiers tests sur Cyberpunk 2077 révèlent des améliorations notables en termes de qualité d’image, de stabilité et d’utilisation de la mémoire, grâce à un nouveau modèle Transformer. Nvidia annonce que plus de 75 jeux, dont STALKER 2 et Alan Wake 2, seront compatibles DLSS 4 dès le lancement des nouvelles cartes.

Au-delà du DLSS 4, le patch corrige de nombreux bugs. Les améliorations concernent principalement le mode Photo, la personnalisation des véhicules et la création de personnages. Les utilisateurs Xbox Series X et S bénéficient également de corrections spécifiques, notamment pour la fonction SmartFrames qui permet d’afficher les captures d’écran dans l’appartement de V. Un problème particulièrement gênant qui rendait les captures HDR invisibles a été résolu.