Cyberpunk 2077 a une mauvaise nouvelle pour les joueurs sur PS5 Pro

CD Projekt Red va peut-être décevoir de nombreux fans en annonçant qu’aucune mise à jour spécifique de Cyberpunk 2077 n’est prévue pour la PlayStation 5 Pro. Cette nouvelle a été communiquée via un message concis sur le compte X officiel du jeu, en réponse à une question d’un utilisateur nommé NextGenNero.

À la sortie de la PS5 Pro, Sony avait fièrement annoncé qu’au moins 80 jeux bénéficieraient d’optimisations dédiées pour sa nouvelle console plus puissante. Parmi eux, des titres majeurs comme Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor et Alan Wake 2 ont déjà reçu des améliorations graphiques et de performances, même si certaines mises à jour ont plutôt dégradé la qualité des jeux. Mais malheureusement, Cyberpunk 2077 ne fera pas partie du lot.

« Nous n’avons actuellement aucun projet de patch pour la PS5 Pro », a déclaré simplement le studio polonais, laissant de nombreux joueurs déçus. Cette décision est d’autant plus surprenante que Cyberpunk 2077 a connu une véritable renaissance depuis son lancement chaotique en 2020, bénéficiant de nombreuses améliorations qui en ont fait aujourd’hui un jeu acclamé par la critique.

Cyberpunk 2077 ne sera pas plus joli sur PS5 Pro

Cette absence d’optimisation pourrait s’expliquer par le fait que l’équipe de développement a déjà cessé tout travail sur Cyberpunk 2077 depuis plusieurs mois, se concentrant désormais sur d’autres projets, notamment la suite du jeu (Project Orion) et le prochain volet de The Witcher.

Il faut aussi prendre en compte le faible parc installé de la PS5 Pro dont la commercialisation vient tout juste de débuter. Investir dans un patch pour cette console alors qu’elle ne concerne qu’une poignée de joueurs pourrait ne pas intéresser le studio. D’autant que la console n’a même pas une concurrente chez Xbox qui pourrait aider les développeurs à mettre à jour pour les deux machines.

Les tests effectués par Digital Foundry sur d’autres jeux optimisés pour la PS5 Pro montrent des résultats mitigés. Certains titres bénéficient effectivement d’améliorations notables en termes de fréquence d’images et de qualité graphique, tandis que d’autres présentent des performances décevantes malgré les patches d’optimisation.

Bien que CD Projekt Red n’ait pas totalement fermé la porte à une future mise à jour, les propriétaires de PS5 Pro devront se contenter des performances standard du jeu, qui bénéficiera tout de même des capacités matérielles améliorées de la nouvelle console, sans optimisation spécifique.

La PS5 Pro, commercialisée à 799 euros, propose pourtant quelques améliorations intéressantes avec son GPU plus puissant, son upscaling basé sur l’IA et ses capacités avancées de ray tracing. Mais pour l’instant, les aventures dans Night City ne profiteront pas pleinement de ces nouvelles fonctionnalités.