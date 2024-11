PS5 Pro : certains jeux optimisés semblent moins jolis que sur PS5

La PlayStation 5 Pro de Sony, commercialisée à 799 euros, fait face à des critiques inattendues. Alors que cette nouvelle console promettait une amélioration significative des performances graphiques, certains propriétaires rapportent un effet inverse sur plusieurs titres phares.

Le remake de Silent Hill 2 cristallise particulièrement les mécontentements chez les premiers utilisateurs de la PS5 Pro. De nombreux joueurs signalent des problèmes graphiques marqués par des effets de scintillement perturbants. « J’ai immédiatement remarqué que quelque chose n’allait pas, sans même avoir vu de gameplay auparavant », témoigne un utilisateur sur Reddit. « C’est tellement distrayant que je ne peux même pas jouer dans ces conditions ».

Le phénomène ne se limite pas à ce seul titre. Call of Duty: Black Ops 6, Spider-Man 2, Stellar Blade et Alan Wake 2 sont également touchés par ces anomalies visuelles. Digital Foundry, référence en matière d’analyse technique, a notamment relevé des « problèmes sévères de qualité d’image » dans Star Wars Jedi: Survivor, particulièrement visible dans le rendu des feuillages en interaction avec le ray tracing.

La PS5 Pro ne fait pas mieux sur tous les jeux

Une théorie émerge au sein de la communauté : ces problèmes surviendraient principalement sur les jeux dont la définition de base est inférieure à 1080p, créant des conflits avec la technologie d’upscaling PSSR de la PS5 Pro. Dragon Age: The Veilguard et Alan Wake 2, qui fonctionnent sous cette barre, semblent confirmer cette hypothèse.

Lancée le 7 novembre, la PS5 Pro proposait pourtant des améliorations spécifiques pour plus de 50 jeux dès sa sortie. Si certains titres comme Ratchet and Clank: Rift Apart et Final Fantasy VII Rebirth brillent par leurs performances optimisées, d’autres souffrent visiblement de cette mise à niveau. C’est aussi ce que nous avions constaté sur notre test de la PS5 Pro.

Ni Bloober Team ni Konami n’ont encore réagi aux plaintes concernant Silent Hill 2, laissant les joueurs dans l’attente d’un correctif. Pour une console vendue à près de 800 euros, ces problèmes de jeunesse sont un handicap majeur, même si la majorité des jeux profitent effectivement des performances améliorées du nouveau hardware. Heureusement, des commerçants bradent déjà la console, qui n’a pas déchaîné les foules à sa sortie.