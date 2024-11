La PS5 Pro arrive le 7 novembre, et on a plein de nouvelles informations à son sujet

700 € pour une PS5 améliorée : le pari est osé, mais Sony semble avoir mis les moyens pour justifier ce prix. À quelques jours de sa sortie, on fait le point sur cette nouvelle console.

Malgré les débats autour de son prix, la PS5 Pro s’annonce comme un véritable monstre de puissance.

Avec son processeur AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs/16 threads et son GPU capable de délivrer 16,7 TF de puissance de calcul (contre 10,23 TF pour la PS5 standard), on parle d’une amélioration importante des performances.

On sait désormais que la console embarque également 16 Go de mémoire GDDR6, auxquels s’ajoutent 2 Go de mémoire DDR5 plus lente dédiée au système.

Côté stockage, Sony a vu les choses en grand avec un SSD de 2 To, de quoi stocker confortablement une belle bibliothèque de jeux.

Par contre, la consommation maximale annoncée est à 390 W (contre 340 W pour la PS5 standard), la PS5 Pro se montre donc plus gourmande en énergie. Sony précise que ce pic de consommation ne sera pas constant, c’est plutôt logique.

Un catalogue de lancement ambitieux, mais des absents notables

Dès son lancement, la PS5 Pro pourra compter sur un impressionnant catalogue de 55 jeux optimisés. On retrouve des titres majeurs comme Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2 ou encore God of War Ragnarök. Ces jeux bénéficieront notamment du ray tracing avancé et du nouveau système de mise à l’échelle propriétaire de Sony, le PlayStation Spectral Super Resolution.

Cependant, certaines absences interrogent. Gran Turismo 7, pourtant annoncé comme compatible, brille par son absence. Même constat pour Final Fantasy XVI, qui souffrait justement de problèmes de performances sur PS5 standard. Ces titres devraient recevoir leur mise à jour plus tard.

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends