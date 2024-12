« Des mesures désespérées » : comment l’élection de Donald Trump accélère le lancement des GeForce RTX 5000 de Nvidia

Nvidia et AMD feraient tout pour accélérer le calendrier de sortie de leurs cartes graphiques. En cause, la nouvelle politique annoncée par Donald Trump, président élu des États-Unis.

Nvidia GeForce RTX 4080 Super // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le monde politique et la tech sont plus que jamais entremêlés. Les États-Unis se préparent à un changement majeur : Donald Trump redeviendra le président du pays le 20 janvier 2025.

Parmi les grandes mesures promises par l’homme politique, de nouvelles taxes très élevées de 60% à l’import sur les objets fabriqués en Chine dans certaines catégories. De quoi provoquer une hausse des prix de 40% sur certains produits.

AMD et Nvidia seraient donc en pleine course pour prendre le maximum de mesures avant l’entrée en fonction de Donald Trump.

Des GeForce RTX 5000 plein les entrepots

Le média taïwanais Ctee rapporte que les spécialistes des puces graphiques, en particulier AMD et Nvidia font tout pour accélérer leur calendrier de production. Les deux marques visent des expéditions le plus tôt possible avant la date fatidique du 20 janvier. Leurs partenaires, comme Gainward, Asus, MSI, Gigabyte ou Asrock suivraient le mouvement.

On comprend mieux pourquoi les fuites autour des nouvelles cartes graphiques de Nvidia se multiplient depuis plusieurs semaines.

On ne sait pas encore comment les marques vont adapter leur prix aux nouvelles taxes voulues par Donald Trump, si ce dernier les met bien en application. On ne sait pas non plus si les prix en Europe seront conservés. Certaines marques définissent leur grille tarifaire à partir des prix en dollars américains. On pourrait donc aussi imaginer une hausse de prix en France et en Europe.