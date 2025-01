RTX 5080 : le DLSS 4 permet à Cyberpunk 2077 d’atteindre des performances encore jamais vues

Une démonstration technique réalisée au CES 2025 vient de révéler les capacités impressionnantes de la nouvelle technologie DLSS 4 de NVIDIA, notamment sur Cyberpunk 2077, le titre phare de CD Projekt RED.

Les tests effectués par Digital Foundry avec la nouvelle carte graphique RTX 5080 démontrent une avancée majeure dans le domaine du rendu graphique en temps réel grâce au DLSS 4. La principale innovation réside dans l’utilisation d’un transformateur de vision, qui remplace l’ancien réseau neuronal convolutif du DLSS 3, apportant une stabilité d’image accrue et une réduction significative des artéfacts visuels.

L’une des nouvelles fonctionnalités, exclusive à la série RTX 50, est le « Multi Frame Generation », capable de générer jusqu’à trois images supplémentaires pour chaque image rendue traditionnellement. Dans la zone la plus exigeante du jeu, le marché noir du stade Petrochem, les résultats sont parlants : en définition 4K avec path tracing activé, les gains de performance atteignent 535 % par rapport au rendu natif. Ces chiffres grimpent à 725 % avec deux images générées et culminent à 935 % avec trois images générées, permettant de dépasser largement les 120 FPS.

Cyberpunk 2077 devient beaucoup plus fluide grâce au DLSS 4

La fluidité n’est pas le seul point fort de cette nouvelle technologie. Les tests montrent une amélioration notable de la régularité des images avec la génération multiple d’images (x4) comparée à la génération simple (x2). Le seul compromis concerne la latence, qui passe de 50,97 ms en génération simple à 57,30 ms en x4. Une augmentation de 6,4 millisecondes qui reste finalement négligeable face au gain de performances de 71 %.

Cyberpunk 2077 fait partie des premiers jeux à recevoir le support natif du DLSS 4 ce mois-ci, aux côtés d’Alan Wake 2 et Indiana Jones and the Great Circle. D’autres titres comme Black Myth : Wukong et Marvel Rivals suivront ultérieurement. NVIDIA annonce également l’intégration de nouvelles technologies comme RTX Hair et RTX Mega Geometry dans certains de ces jeux, mais il reste à voir quel sera l’impact au niveau des performances.