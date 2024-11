Galaxy Watch : ça y est, Samsung met enfin ces montres à jour avec le déploiement de One UI 6 Watch

Samsung a finalement commencé à déployer One UI 6 Watch sur sa Galaxy Watch 6. Une mise à jour qui aura pris du retard.

La Samsung Galaxy Watch 6 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On a failli attendre. Alors que la Galaxy Watch 6 n’avait pas été mise à jour depuis mars dernier — malgré les promesses de mises à jour trimestrielles de Samsung — le constructeur coréen a finalement lancé le déploiement de One UI 6 Watch.

Comme le rapporte le site Sam Mobile, Samsung a en effet lancé le déploiement de One UI 6 Watch pour sa Galaxy Watch 6, la montre connectée lancée l’an dernier par la firme coréen. Pour rappel, il s’agit de la même interface logicielle que celle adoptée nativement par les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra lancées en juillet dernier.

La Samsung Galaxy Ring et le score d’énergie // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

One UI 6 Watch va permettre à la Galaxy Watch 6 de profiter de plusieurs nouveautés comme le score d’énergie Samsung, les conseils de bien-être ou plusieurs optimisations du système pour économiser davantage de batterie. Le système est par ailleurs basé sur Wear OS 5 qui profite lui aussi de plusieurs nouveautés, comme le nouveau système de cadrans « Watch Face Format » ou l’optimisation de la consommation d’énergie.

Une mise à jour qui s’est fait attendre

L’attente aura été particulièrement longue pour le déploiement de One UI 6 Watch sur les montres Samsung. Il faut dire que la phase de bêta s’est éternisée jusqu’à ce que Samsung l’achève fin octobre. Surtout, cela faisait désormais huit mois que Samsung n’avait pas mis à jour sa Galaxy Watch 6, et ce malgré la promesse de mises à jour trimestrielles. Logiquement, l’arrivée de One UI 6 Watch va permettre aussi de profiter du patch de sécurité le plus récent.

Pour l’heure, seules les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic sont concernées par cette mise à jour vers One UI 6 Watch. Les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 devraient cependant suivre dans les prochains mois. En outre, le déploiement ne concerne pour l’heure que la Corée du Sud, mais Samsung devrait très prochainement l’étendre à d’autres marchés, dont la France.