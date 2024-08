Ces montres Samsung profitent de quelques nouveautés en attendant une mise à jour majeure

Samsung a commencé à déployer sa cinquième mise à jour bêta vers One UI 6 Watch pour de précédentes montres connectées.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Le mois dernier, Samsung lançait sa nouvelle gamme de montres connectées avec la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra. Il s’agissait alors des premières montres Samsung à profiter de la nouvelle interface One UI 6 Watch, basée sur Wear OS 5.

Cependant, Samsung ne compte pas limiter cette version aux seules nouvelles montres à son catalogue. Depuis plusieurs semaines, la firme coréenne a multiplié les mises à jour en bêta pour ses précédentes montres. La dernière mise à jour en date, proposée sur les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic, a ainsi commencé ce lundi.

Comme le rapporte le site spécialisé SamMobile, Samsung a en effet lancé le déploiement de la cinquième mise à jour bêta de One UI 6 Watch pour les Galaxy Watch 6.

Des optimisations pour les performances et l’autonomie

Concrètement, cette mise à jour vient corriger certaines lacunes des précédentes versions bêta. Voici ainsi les nouveautés au programme :

Amélioration de la stabilité du système et performances du système optimisées

Amélioration de la consommation de batterie

Amélioration des performances d’exécution des applications

Amélioration de l’interopérabilité des réseaux

Support d’un écran Always-on global

Autres améliorations.

Pour l’heure, le déploiement ne concerne encore que les utilisateurs américains inscrits au programme bêta des Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic. La mise à jour devrait cependant arriver prochainement en bêta pour les autres pays.

On ignore toutefois quand la version définitive de One UI 6 Watch arrivera sur les précédentes montres du constructeur. Initialement, Samsung annonçait un déploiement « plus tard dans l’année », et on peut donc tabler sur une arrivée à l’automne.

Pour rappel, One UI 6 Watch ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs. Outre une optimisation de la batterie, elle va intégrer de nouvelles données de sport, de santé et de bien-être, à commencer par le nouveau score d’énergie Samsung.

