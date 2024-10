Les montres connectées Samsung pourront bientôt profiter de toutes les nouveautés de la Galaxy Watch 7

Samsung a mis fin à son programme bêta pour One UI 6 Watch, basé sur Wear OS 5. Les prochaines mises à jour se feront donc en version stable pour les précédentes montres du constructeur.

La Samsung Galaxy Watch 6 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il aura fallu patienter durant quatre mois entre le lancement de la version bêta de One UI 6 Watch, basé sur Wear OS 5, et la disponibilité de la mise à jour pour les montres Samsung en version définitive.

Comme l’indique le site 9to5Google, Samsung semble en effet avoir commencé le déploiement de Wear OS 5 en version stable et définitive sur ses montres connectées cette semaine. Désormais, les utilisateurs qui étaient inscrits au programme bêta de One UI 6 Watch vont automatiquement passer vers le programme de mise à jour en version stable.

Dans ses notes de mise à jour, Samsung indique que le programme bêta est à présent terminé et que les prochaines mises à jour de One UI 6 Watch ne se feront plus qu’en version stable.

De nouvelles données liées à la santé et des optimisations

Concrètement, la mise à jour des montres Samsung vers Wear OS 5 va ajouter plusieurs fonctionnalités. C’est le cas notamment du nouveau score d’énergie Samsung et des conseils de bien-être proposés sur la Galaxy Watch 7.

La Samsung Galaxy Watch 7 sous One UI 6 Watch // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le passage vers One UI 6 Watch va également optimiser certains éléments des montres Samsung comme la stabilité du système, la consommation de la batterie ou l’affichage always-on.

C’est la fin d’une longue attente pour les possesseurs de montres Samsung qui pourront donc profiter, dans les prochaines semaines, de Wear OS 5. La mise à jour devrait être disponible non seulement sur les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic, mais aussi sur les Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

Pour l’heure, Samsung n’a annoncé aucune date de déploiement officielle.