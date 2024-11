Les montres Google rattrapent enfin leur retard avec cette mise à jour très attendue

Alors que Google a dû retirer la mise à jour de ses montres connectées vers Wear OS 5 en raison de bugs majeurs le mois dernier, la firme semble avoir corrigé le problème.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Même chez les plus gros constructeurs tech, on n’est pas à l’abri de mises à jour particulièrement risquées qui peuvent complètement briquer les appareils. C’est la morale que l’on retiendra de la mise à jour des Pixel Watch et Pixel Watch 2 vers Wear OS 5.

Fin septembre, Google avait lancé le déploiement de Wear OS 5 vers ses deux précédentes montres connectées, après avoir sorti nativement ses Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL avec la dernière mouture de son OS pour wearables.

Malheureusement, quelques jours à peine après le déploiement, la firme avait dû faire marche arrière. En cause, une mise à jour qui avait tendance à briquer certaines montres connectées, bloquées sur un écran noir. De quoi pousser Google à suspendre le déploiement et à passer plus d’un mois supplémentaire sur des correctifs, visant une mise à jour « plus tard dans l’année ».

Une mise à jour enfin déployée sur les Pixel Watch

Finalement, comme le rapporte le site 9to5Google, nous sommes désormais « plus tard dans l’année » et la firme a repris le déploiement de Wear OS 5 vers ses Pixel Watch et Pixel Watch 2.

Les notes de mise à jour des deux montres permettent notamment de découvrir deux correctifs pour des bugs empêchant la montre de charger au redémarrage ou affichant un écran blanc en naviguant avec la couronne de la montre.

Au passage, Google en a profité pour mettre également à jour ses Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL vers le correctif de sécurité de novembre 2024.

Si Google semble s’être dépêtré de la mise à jour de ses montres précédentes vers Wear OS 5, Samsung semble avoir plus de mal. Le constructeur coréen accuse encore un retard certain sur ses mises à jour, y compris pour de simples patchs de sécurité.