Une grosse mise à jour arrive sur les Pixel Watch 1 et 2

Après la sortie récente de sa Pixel Watch 3, Google a commencé le déploiement de Wear OS 5 sur ses montres connectées de générations précédentes. Et les nouveautés sont légion.

La Google Pixel Watch 2 // Source : Frandroid

Elle se sera fait attendre, mais la voilà. La nouvelle version de Wear OS, le système d’exploitation de Google dédié aux montres connectées est en train d’arriver sur les Pixel Watch de première et deuxième génération. Comme le relève Android Central, les tocantes de Google vont hériter de certaines des fonctionnalités jusque-là réservées au dernier modèle.

La plus visible au premier abord est sans doute la nouvelle organisation en « grille » du tiroir d’applications. Plutôt que la liste traditionnelle de tous les logiciels installés, Google va proposer une interface plus dense et plus pratique à utiliser sur l’écran d’une montre. Celles et ceux qui le souhaitent pourront bien évidemment basculer d’une mode d’affichage à l’autre via les paramètres.

Du neuf côté interface et sport

Toujours du côté des fonctionnalités techniques, Wear OS 5 embarque une interface plus simple pour gérer la lecture des musiques et des vidéos ainsi qu’un tableau de bord confidentialité revue et améliorée. Enfin, les fonctionnalités de gestion à distance de l’appareil photo du smartphone débarquent aussi sur les Pixel Watch 1 et 2.

Côté sportif, les montres gagneront aussi quelques outils utiles comme le calcul du temps de contact au sol lors de la course (qui présente la durée pendant laquelle le pied d’un coureur est en contact avec le bitume lors d’une foulée), de la longueur de la foulée et de l’oscillation verticale (soit l’oscillation du torse du coureur à chaque pas).

L’interface de la Pixel Watch 3 qui arrive sur les Pixel Watch 1 et 2 // Source : Frandroid

De nombreux correctifs et autres améliorations de sécurité sont également embarqués dans la nouvelle image système.

Comme souvent avec Google, la mise à jour arrive par vague. Pas de panique donc si vous n’avez pas reçu la notification immédiatement. Pour vérifier la présence d’une mise à jour, rendez-vous dans la section « Paramètres », puis appuyez sur « Système » et « Mise à jour du système ». Une fois la mise à jour installée, rendez-vous dans l’app Play Store et cliquez sur « Gérer les apps » pour télécharger les derniers correctifs et les nouvelles versions d’applications.

Les plus aventureux et aventureuses pourront sinon télécharger l’image complète depuis le site de Google et tenter une installation à la main. Assurez-vous dans tous les cas que votre montre dispose de plus de 50 % de batterie et qu’elle est bien connectée au Wi-Fi. Cela accélérera le processus.