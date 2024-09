Pixel Watch 3 : Google lésine toujours sur un point précis

Depuis ses Pixel 8, Google a mis la barre très haut sur la qualité de suivi logiciel avec 7 ans de mise à jour garantie. Malheureusement, l’entreprise ne pratique pas la même politique sur ses montres connectées.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Octobre 2027. Si vous cherchiez la date de péremption logicielle de la toute nouvelle Pixel Watch 3 de Google, la voilà. Comme l’a remarqué 9to5Google, le géant de la recherche a mis à jour sa page d’aide concernant le suivi des mises à jour pour ses montres connectées pour y renseigner la durée de vie de sa nouvelle tocante. Malheureusement, rien n’a changé de ce point de vue là depuis la Pixel Watch première du nom.

La Pixel Watch 3 recevra donc sa toute dernière mise à jour en octobre 2027, soit trois ans après sa sortie. Une durée exactement similaire à celle des Pixel Watch première et deuxième du nom qui « périmeront » logiciellement en octobre 2025 et octobre 2026 respectivement.

Apple montre la voie

Pour être plus exact, Google précise que ses montres recevront des mises à jour « pendant au moins trois ans à compter de la date de mise à disposition initiale de l’appareil sur le Google Store aux États-Unis ». Malheureusement, l’historique de Google avec ses premiers Pixel montre qu’il ne faut pas attendre beaucoup de rab au-delà de la période annoncée.

L’Apple Watch Series 3 a eu le droit à 5 ans de mises à jour // Source : Apple

Depuis 2022 donc, Google n’a toujours pas revu sa politique de mise à jour concernant ses montres connectées. Une position étonnante alors que du côté des téléphones, le fabricant des Pixel fait partie des meilleurs élèves du marché désormais. Le manque d’effort de Google sur le sujet est d’autant plus difficile à avaler qu’Apple de son côté assure entre 4 et 5 ans de suivi logiciel sur ses montres.

La durabilité, une affaire complexe

Assurer à sa Pixel Watch 3 une meilleure longévité logicielle aurait non seulement été un bon argument marketing pour se démarquer d’Apple, mais aussi la meilleure chose à faire écologiquement parlant. Garder à son poignet un gadget connecté à Internet, mais ne bénéficiant plus des derniers correctifs de sécurité et le meilleur moyen de se faire voler des données. Face à ce danger, de nombreux utilisateurs ou utilisatrices préféreront, à raison, se débarrasser de leurs accessoires qui finiront donc sur la montagne de déchets électroniques que l’on a déjà amassés depuis des années.

La sécurité, comme la réparabilité, est une composante essentielle de la durabilité de nos produits technologiques. Mais pour une montre dont la batterie ne peut de toute façon pas être changée, cela n’a tristement rien d’étonnant.