Wear OS : pourquoi vous devrez bien faire attention aux mises à jour

Un responsable de Wear OS chez Google partage quelques informations sur la politique de mises à jour de l'OS pour montres connectées. L'occasion de préciser que la Pixel Watch sera suivie moins longtemps que la Samsung Galaxy Watch 5.

La Pixel Watch a été fraîchement officialisée. Attendue depuis des années, elle est censée être un tournant dans la stratégie de Google autour des montres connectées. L’entreprise a en effet à cœur de montrer qu’elle est très impliquée dans ce secteur, notamment via le développement de Wear OS 3. Soulignons d’ailleurs que, pour mettre sur pied cette version du système d’exploitation, la firme de Mountain View s’est associée à Samsung.

Or, au détour d’une conversation entre Wired et Björn Kilburn, le directeur de la gestion des produits Wear OS chez Google, on en apprend plus sur la nouvelle politique de mises à jour des montres connectées. Il y a des promesses intéressantes et quelques sources de préoccupations.

Des mises à jour de Wear OS chaque année

Ainsi, il faut savoir que Google prévoit une mise à jour de l’OS chaque année comme on peut le voir sur smartphones avec Android — la dernière mouture étant Android 13 à l’heure actuelle.

« Notre objectif, du point de vue de la plateforme, est de publier une nouvelle version de Wear chaque année globalement de la même manière que pour le mobile, en partie parce que nous devons supporter le mobile », explique Björn Kilburn. « Si les nouvelles fonctionnalités ajoutées dans Android sont essentielles pour les montres, alors nous devons trouver un moyen de les intégrer dans la montre ». Indépendamment de cela, des mises à jour trimestrielles sont prévues sur Wear OS pour apporter de « nouvelles expériences » au fil de l’eau.

Pixel Watch vs Galaxy Watch 5 : quelle montre aura le plus de mises à jour ?

Or, en abordant la question du suivi logiciel, le responsable de Wear OS apporte des précisions intéressantes, mais qui pourraient inquiéter certaines personnes. Il affirme en effet que, contrairement à ce qui se faisait jusqu’à Wear OS 2 sur les montres connectées, chaque constructeur est pleinement responsable des mises à jour qu’il apporte à ses wearables. Les mises à jour de Wear OS 3 sur une Galaxy Watch 5, par exemple, seront à 100 % à l’initiative de Samsung.

Pour un bon suivi logiciel, il faut donc que la marque de votre montre connectée mène bien les efforts nécessaires dans ce domaine. Björn Kilburn invite ainsi les utilisatrices et les utilisateurs à bien se renseigner sur les politiques de mises à jour logicielles des constructeurs. C’est ce que d’aucuns font déjà en achetant un nouveau smartphone.

À ce petit jeu, la Pixel Watch se fait déjà doubler par la Galaxy Watch 5. La montre de Google promet en effet trois ans de mises à jour contre quatre ans chez Samsung. Pour resituer le contexte, Wired signale que l’Apple Watch Series 3 a profité d’un suivi pendant quatre ans également.

Un risque de fragmentation sur Wear OS ?

Au passage, le média américain pointe du doigt le risque de voir Wear OS subir la même fragmentation observée sur Android. On espère que cela ne posera pas de problèmes de sécurité sur les montres connectées ni de soucis de compatibilité avec les applications les plus récentes.

