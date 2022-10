Google Pixel Watch officialisée : la voilà enfin après 8 ans d’attente

La Pixel Watch a enfin été lancée par Google. Voici donc le nouveau visage de Wear OS.

Depuis le lancement de Wear OS en 2014 (alors Android Wear), les rumeurs évoquent le possible lancement d’une montre connectée conçue par Google. Ces dernières années, cette Arlésienne était connue sous le nom de Pixel Watch. La voilà qui arrive enfin.

Une montre connectée pour toutes et tous

Il ne restait plus grand-chose à découvrir sur la nouvelle montre connectée de Google tant les rumeurs étaient nombreuses. On retrouve un design circulaire de 41 mm soigné avec une couronne servant à la navigation, comme sur l’Apple Watch. L’écran en Gorilla Glass 5 épouse la forme du cadran et affiche une densité de 320 pixels par pouce (PPP) pour une luminosité de 1000 cd/m². Selon Google, la Pixel Watch a été pensée « pour être une montre, pas un ordinateur à votre poignet ».

Les bracelets — propriétaires — sont disponibles en deux tailles (130-175 mm ou 165-210 mm) et différents coloris. D’autres bracelets sont d’ailleurs disponibles en option (en tissu, extensible ou en cuir) et des modèles en mesh métallique et à maillons de métal sont d’ores et déjà attendus pour ce printemps.

Le cadran principal s’adapte pour sa part à tous les goûts. Entre les multiples cadrans et les nombreuses complications paramétrables, chacun y trouvera son bonheur.

Wear OS et Fitbit

La Pixel Watch tourne évidemment sur Wear OS, même si l’on se demande si sa puce Exynos 9110 (la même que la toute première Galaxy Watch en 2018) suffira à procurer une expérience fluide. C’est néanmoins une toute nouvelle interface, repensée pour rendre le tout plus simple au quotidien, pour « accéder à toutes les informations dont vous avez besoin simplement avec un tapotement, un glissement ou une commande vocale ».

Le principal avantage de ce système d’exploitation est bien sûr son très large écosystème applicatif. Google en joue d’ailleurs en y intégrant ses propres services, comme Google Home pour gérer sa domotique ou Google Wallet pour payer sans contact. L’achat octroie en outre trois mois d’abonnement à YouTube Music Premium.

Le SoC est néanmoins accompagné d’un co-processeur dédié aux éléments de suivi de santé. Selon Google, la Pixel Watch est la montre la plus précise pour la géolocalisation et les relevés de fréquence cardiaque de toutes les montres conçues par Fitbit (racheté par Google). On retrouve en outre un suivi du sommeil très détaillé.

S’inspirant de l’Apple Watch, la Pixel Watch intègre également une détection de chute. En cas d’accident, la montre appellera directement les urgences si vous ne l’en empêchez pas.

Une autonomie trop juste ?

Le gros problème des montres Wear OS se situe généralement au niveau de leur autonomie. Alors que la plupart des montres tiennent facilement deux à trois jours et que les plus optimisées n’ont besoin d’être rechargées qu’une fois par semaine, voire moins, les tocantes utilisant l’OS de Google peinent habituellement à tenir les 24 à 48 heures.

Malheureusement, ce n’est pas la Pixel Watch qui viendra contredire cette affirmation : selon Google, son autonomie est de 24 heures seulement. Elle retrouve toutefois 50 % de sa batterie en 30 minutes.

Prix et date de sortie de la Pixel Watch

La Google Pixel Watch est disponible dès aujourd’hui en précommande sur le Google Store et chez certains revendeurs pour une sortie le 13 octobre. Pour le prix, comptez 379 euros pour le modèle Wi-Fi et 429 euros pour le modèle 4G LTE.



