Google Pixel 7 et 7 Pro officialisés : le renouveau du zoom

Google dévoile ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro, nouveaux smartphones venant peaufiner la proposition de l'année dernière. Comme souvent avec la firme de Mountain View, les meilleures nouveautés sont à chercher du côté du logiciel.

Enfin Google semble avoir trouvé une formule à pérenniser ! Après plusieurs années à changer radicalement de style à chaque itération, la gamme Pixel se stabilise. C’est en tout cas ce que laissent penser les Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui reprennent dans les grandes lignes le design et les caractéristiques de leurs prédécesseurs.

Des Pixel 7 dans la continuité

Au premier regard, il est difficile de discerner les Pixel 7 des Pixel 6 au-delà de quelques points de détail. On retrouve toujours ce module photo intégré dans une proéminence horizontale saignant le téléphone sur toute sa largeur. Au lieu d’être noire, cette bande est néanmoins chromée (ou couleur bronze), faisant davantage ressortir visuellement les objectifs, ceux du Pixel 7 Pro allant jusqu’à former un « i ».

L’autre différence est à trouver du côté du plus petit modèle. L’écran du Pixel 7 mesure 6,3 pouces au lieu de 6,4 (toujours en Full HD+), ce qui le rend plus petit et surtout plus léger : 197 grammes au lieu de 207. Le modèle Pro (avec un écran toujours incurvé et en QHD+) pour sa part est légèrement moins haut et moins large, signe que les bordures ont été affinées, mais prend 2 grammes au passage.

Une évolution du SoC

Google fait donc évoluer doucement son matériel en intégrant notamment la deuxième génération de sa propre puce : le Tensor G2. Les deux cœurs « Big » restent des Cortex-X1 cadencés cette fois-ci à 2,85 GHz (contre 2,80 GHz sur le Tensor) et les quatre cœurs « Little » restent des Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz. Pour les deux cœurs « Medium », Google opte ici pour des Cortex-A78 à 2,35 GHz, plus performants que les Cortex-A76 (2,25 GHz) de l’année dernière. Enfin, le GPU passe du Mali-G78 MP20 au Mali-G710 MP07, le même que sur le ROG Phone 6D, un smartphone gaming. On espère qu’il chauffera moins tout de même.

Comme d’habitude, c’est avant tout sur l’intelligence artificielle que Google a travaillé, pour fournir les meilleures performances sur des usages quotidiens. Le constructeur semble donc avoir optimisé la batterie avec son mode d’économie d’énergie (4355 mAh sur le Pixel 7, 5000 mAh sur le 7 Pro), propose une réduction de bruit lors des appels pour le signal entrant et, évidemment, de nouvelles performances photo.

La révolution du zoom ?

C’est surtout du côté de la photo que l’on attend Google. Ici, aucune évolution matérielle n’est à noter, on se retrouve avec la même configuration que l’année dernière et la nouveauté est donc à chercher au niveau des algorithmes logiciels. Les Pixel 7 et 7 Pro partagent donc le même appareil grand-angle et ultra grand-angle, tandis que le Pro profite en outre d’un téléphoto x5 (contre x4 sur le Pixel 6 Pro).

Grand-angle Ultra grand-angle Téléobjectif x5 (Pro uniquement) Caméra frontale Capteur 50 Mégapixels de type 1/1,31 12 Mpx 48 Mpx 10,8 Mpx Photosites 1,2 µm 1,25 µm 0,7 µm 1,22 µm Ouverture f/1.85 f/2,2 f/3,5 f/2,2 Champ de vision 82° 114° 20,6° 92,8°

À cela s’ajoutent pléthore d’améliorations logicielles, dont certaines que l’on connait déjà comme le mode portrait, le « Face Unblur » pour des portraits nets en toutes circonstances ou la vision nocturne. La puissance du Tensor G2 permet néanmoins d’accélérer le temps de traitement (2x plus rapide sur la capture d’images de nuit selon Google).

La grosse nouveauté se nomme « Super Res Zoom ». Comme son nom le laisse deviner, il s’agit d’une fonctionnalité d’upscaling d’image permettant de zoomer tout en gardant une définition convenable. Avec un grossissement pouvant aller jusqu’à x8 sur le Pixel 7 et jusqu’à x30 sur le Pixel 7 Pro, c’est impressionnant. Il faudra néanmoins comparer cela à de vrais téléobjectifs pour vérifier si la qualité est aussi bonne que Google le prétend. Si c’est le cas, cela pourrait bien révolutionner la photo à distance sur smartphone.

Une capture d’image plus stable

En zoomant, il est souvent difficile de pointer précisément un sujet, le grossissement rendant l’aperçu très instable. Google a cependant appliqué sa stabilisation vidéo à l’écran de l’aperçu pour simplifier la capture, même à x30.

La stabilisation a par ailleurs été améliorée lors de la capture vidéo. À voir si elle est aussi efficace que sur l’iPhone 14 Pro.

Pixel 7 et 7 Pro : un prix qui ne change pas

Bien qu’il s’agisse de téléphones complets, embarquant les dernières technologies disponibles (5G, Wi-Fi 6E…), les Pixel 7 et Pïxel 7 Pro ne gonflent pas leur prix. Comptez 649 euros pour le petit modèle et 899 euros pour le plus grand, avec une commercialisation prévue pour le 13 octobre.

Les deux téléphones peuvent d’ores et déjà être précommandés sur le Google Store et chez différents revendeurs. La précommande ajoute des Pixel Buds Pro avec le Pixel 7 et une Pixel Watch (Wi-Fi) avec le Pixel 7 Pro. À l’achat, vous recevrez également 3 mois d’abonnement à Google One et à YouTube Premium.



