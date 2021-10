Pixel 6 et Pixel 6 Pro officialisés : Google dégaine des fleurons ambitieux aux prix agressifs

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro viennent d'être dévoilés. Après des semaines de fuite, on connaît enfin les caractéristiques et le prix officiels des téléphones premium de Google.

Google avait annoncé officiellement les Pixel 6 et Pixel 6 Pro au cœur de l’été sous forme de « sneak peek », ne dévoilant que quelques fonctionnalités et son design. Voici venu le temps de la présentation officielle.

Rappelons que les deux appareils sont les premiers smartphones à sortir équipés d’Android 12, la nouvelle interface de Google qui fait la part belle aux changements de couleur avec Material You.

Le Pixel 6 : la photo premium à moins de 700 euros

Commençons par le plus petit des deux, le Google Pixel 6. Petit, c’est vite dit, puisqu’avec ce téléphone, Google semble tirer un trait sur le design jusqu’ici petit et sobre des Pixel. Place à un smartphone aux dimensions plus classiques (hauteur 158,6 mm x largeur 74,8 mm x profondeur 8,9 mm) accompagné d’un bloc photo qui s’assume pleinement. Le poids s’en fait ressentir avec 207 grammes sur la balance.

Pour continuer avec l’extérieur du modèle, l’écran est protégé par du Gorilla Glass Victus, le plus solide des verres produit par Corning. Le dos est protégé par du Gorilla Glass 6. Le téléphone est en outre certifié IP68, le plus haut niveau d’étanchéité proposé actuellement.

De belles promesses en photo

Parmi les points où les Pixel 6 sont les plus attendus, la photo est sans doute tout en haut de l’affiche. Google a décidé de mettre le paquet cette année, en témoigne le bloc photo bien large.

Celui-ci accueille un capteur grand-angle de 50 mégapixels (f/1,85) et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) doté d’un champ de vision de 114°. Ils sont aidés d’un capteur autofocus laser, d’une stabilisation optique de l’image et d’un capteur spectral de scintillement. À l’avant, on trouve un capteur de 8 mégapixels (f/2,0).

Mais ce qui devrait vraiment booster les performances de ses capteurs est sans doute le très attendu processeur Google Tensor. Google a décidé de concevoir son propre SoC dans le but précis de déployer un smartphone sur-mesure dans la photo.

C’est lui qui gèrera tout le traitement logiciel de photos, avec notamment la gomme magique, son mode portrait (souvent excellent chez les Pixel) ou encore le traitement vidéo, capable d’afficher du 4K à 60 FPS. Les premiers tests permettront bien vite de savoir si la mission est réussie.

Sur le Pixel 6, le Soc est aidé de 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1. Une puce Titan M2 est quant à elle chargée de protéger la vie privée des utilisateurs.

Écran et charge un poil en deçà

Là où le Pixel 6 peut apparaître comme un peu en retard sur la concurrence en revanche, c’est certainement sur son écran et sa charge.

Côté écran, il propose une dalle OLED 6,4 pouces au format 20:9 en Full HD+. Le taux de rafraichissement n’est « que » de 90 Hz et il n’est pas non plus doté de la technologie LTPO, qui lui aurait permis d’ajuster sa fréquence d’affichage pour conserver de la batterie (contrairement à la version Pro).

La charge pourra aussi en effrayer ou rassurer certain-e-s selon votre goût pour la charge rapide. Google annonce jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec une puissance de charge de 30W (en USB-C) pour revigorer la batterie de 4614 mAh. Cela peut être lent par rapport à certains concurrents (OnePlus 9, Xiaomi Mi 11), mais aussi tout à fait correct vis-à-vis de modèles Samsung ou du Vivo X60 Pro pourtant plus cher.

Google promet cependant une belle autonomie de plus de 24 heures et 48 heures avec l’ultra économiseur de batterie.

Le Pixel 6 Pro : plus grand, plus fort ?

Passons au Pixel 6 Pro qui propose son lot d’améliorations par rapport au modèle classique.

À commencer par son écran. Il passe en effet à une définition QHD+, le tout sur une diagonale de 6,7 pouces en 19,5:9. Cela lui permet d’afficher une densité de pixels de 512 ppp contre 411 pour le Pixel 6. Il possède en outre un affichage 120 Hz et bénéficie de la technologie LTPO, qui à l’instar de l’iPhone 13 Pro lui permet de descendre sa fréquence d’affichage jusqu’à 10 Hz en fonction des usages, et donc d’économiser de la batterie.

Comme c’est souvent le cas avec les modèles un peu plus premium d’une gamme, le Pixel 6 Pro propose en plus un téléobjectif de 48 mégapixels (f/3,5) qui permet d’afficher un zoom optique x4. La stabilisation optique de l’image est aussi de la partie pour ce capteur. Par ailleurs, le capteur selfie gagne quelques mégapixels et passe à 11,1 mégapixels, lui permettant de filmer en 4K à 30 FPS.

Divers petites améliorations se cachent aussi sous sa coque : sa batterie atteint les 5003 mAh et on passe à 12 Go de RAM. En revanche, le stockage ne bouge pas et conserve ses 128 Go UFS 3.1.

Avec tous ces petits ajouts, Google parvient à ne pas trop faire gonfler le poids du Pixel 6 Pro. Celui-ci passe seulement à 210 grammes. Il conserve au passage la même épaisseur de 8,9 mm et gagne quelques millimètres en hauteur (163,9 mm) et en largeur (75,9 mm).

Prix et disponibilité des Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Pour terminer le tour du propriétaire, ajoutons que le Pixel 6, comme le Pixel 6 Pro, sont tous deux compatibles avec le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, le NFC, qu’ils possèdent des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreinte sous l’écran et une connectivité 5G assurée par une SIM physique et une e-SIM.

Le Pixel 6 est disponible en précommandes dès aujourd’hui au tarif de 649 euros et il sera commercialisé le 25 octobre. Deux coloris sont proposés : Gris Océan et Noir Carbone.

Le Pixel 6 Pro est disponible en précommandes dès aujourd’hui au tarif de 899 euros. Il sera commercialisé le 25 octobre. Un seul coloris est disponible : Noir Carbone.

L’achat d’un Pixel 6 ou d’un Pixel 6 Pro permet de bénéficier de 3 mois d’abonnement offert à YouTube Premium et Google One. Ajoutons également que jusqu’au 27 octobre 2021, toute précommande permet de recevoir un casque Bose Headphones 700 offert avec les téléphones.