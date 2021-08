Google Tensor : l’atout pour faire du Pixel 6 le meilleur appareil photo du marché (et de loin ?)

Google semble redoubler d'efforts pour son nouveau smartphone Pixel 6. Au cœur de cette stratégie : la puce Tensor conçue en interne qui nous réserve beaucoup de surprises.

Google a dévoilé son nouveau smartphone haut de gamme au beau milieu de l’été et sans prévenir. Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront des smartphones très haut de gamme. Fini le compromis au juste prix du Pixel 5, Google veut mettre le paquet cette année pour prendre une part du marché premium.

Une puce sur mesure par et pour Google

Au centre de ces nouveaux appareils : une puce encore assez mystérieuse et conçue en interne, la puce Google Tensor. Fini les Snapdragon de Qualcomm, Google va désormais intégrer sa propre puce, comme le fait déjà Apple dans ses iPhone.

Le SoC d’un smartphone définit aujourd’hui son ADN. C’est lui qui sera responsable de ses performances bien sûr, mais aussi de ses capacités en photo, audio, vidéo, de sa connectivité (5G ou non, Wi-Fi 6E ou non, etc) et de beaucoup d’autres fonctions du smartphone.

Pouvoir concevoir en interne le SoC d’un smartphone n’est donc pas donné à toutes les marques, mais permet de faire du sur mesure et aligner les capacités du SoC sur les besoins très précis de la marque.

Pourquoi le Pixel 6 serait une excellente caméra

Et si l’on prend l’ADN de la marque Pixel, il a toujours été question d’être d’excellents appareils photo. C’était même pendant un temps l’une des seules raisons d’acheter un Google Pixel : il prenait de meilleures photos que les autres smartphones malgré des défauts apparents, comme l’utilisation d’un seul capteur.

Avec une puce sur mesure, le cocktail Pixel 6 pourrait être détonnant. Premier exemple concret dans une interview accordée à The Verge, Google affirme que sa puce Tensor pourra appliquer l’algorithme HDRNet sur chaque image d’une vidéo en temps réel jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Autre exemple, la puce Tensor serait capable de réduire le flou dans des photos en prenant plusieurs photos simultanément et allant chercher des données sur les photos de l’appareil ultra grand-angle.

On sait de quoi était capable l’équipe de Google en charge des photos avec un smartphone équipé d’un capteur photo vieillissant et d’un SoC Qualcomm de bonne qualité. On a hâte de voir le résultat avec un hardware haut de gamme et un SoC sur mesure. La firme n’a pas encore donné de détails sur le fonctionnement de sa puce, ni sur le matériel photo que l’on trouvera sur le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro. Quid des capteurs ou de la qualité des objectifs ? Il faudra encore patienter pour le découvrir.

Google semble avoir mis toutes les chances de son côté pour dépasser la concurrence dans ce seul critère.