Switch 2 : faut-il s’inquiéter de la perte de force des aimants des Joy-Con ?

Les aimants de la Switch perdront de leur force. Faut-il s’en inquiéter ? Une étude répond à la question.

Aimant de la Switch 2 // Source : JerryRigEverything

Les Joy-Con de la Switch 2 utilisent un nouveau système magnétique qui change radicalement l’utilisation de la console de Nintendo, comparé à sa grande soeur.

Fini les rails qui prennent du jeu, place à un « clic » net et incroyablement robuste. Pourtant, cette innovation, fruit d’un projet de longue date chez Nintendo, cache une faiblesse inhérente à sa propre technologie : avec le temps, les aimants perdront de leur force.

Un projet de longue haleine

L’idée d’utiliser des aimants pour les Joy-Con ne date pas d’hier. Des interviews d’ingénieurs de Nintendo révèlent que ce projet était dans les cartons depuis la Switch 1 : « J’ai présenté les prototypes à Iwata-san, alors président de l’entreprise, pour obtenir son avis. Malheureusement, les manettes Joy-Con balançaient lorsqu’ils étaient fixés à la console à l’aide d’aimants, qui n’étaient pas assez forts. Nous avons abandonné cette idée, craignant que les utilisateurs ne se sentent mal à l’aise avec la console. Nous avons donc adopté le système de rails de la Switch, qui permet une fixation plus stable. Mais nous avons toujours rêvé de pouvoir fixer et détacher les manettes plus facilement. »

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mais voilà, les rails en plastique n’était pas non plus une solution durable. Comme on a pu le constater, les manettes prennent du jeu avec le temps.

En parvenant à développer des Joy-Con à aimants qui soient suffisamment puissants pour rester accrochés et suffisamment lâches pour se détacher si l’on tire dessus, Nintendo a trouvé une solution idéale. Avec ce nouveau système, la mission est accomplie : la connexion entre les manettes et la console est solide, précise, et inspire une confiance immédiate.

Une vidéo de démontage de la console par Zack Nelson révèle les coulisses de ce mécanisme, montrant les aimants en question qui — il semblerait — sont en néodyme, soit des aimants lambdas.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une perte de force inéluctable

Les aimants en néodyme, comme tous les aimants permanents, se démagnétisent très lentement au fil du temps. Le site wzmagnetics rapporte une expérience menée par des chercheurs durant 12 ans sur ce type d’aimant.

Affaiblissement du champ magnétique d’un aimant dans le temps // Source : wzmagnetics

« Au cours des 6 premières années, il n’y a pratiquement aucune perte magnétique constatée, mais après cela, une ligne clairement inclinée vers le bas à droite indique une tendance continue de perte magnétique. Nous pouvons en conclure que moins de 1 % de perte magnétique peut être observée en 30 ans et 2 % de perte magnétique peut être observée en 150 ans si nous prolongeons la ligne en fonction de sa pente. »

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour votre Switch 2 ? Et bien vos Joy-Con ne risquent pas de tomber tout seuls du jour au lendemain. Dans une ou deux décennies, il est scientifiquement certain que la force d’attache des manettes sera légèrement plus faible qu’au premier jour. Et encore, ces aimants n’étant pas à l’air libre, ils sont moins exposés et plus durables que ceux de l’expérience précitée.