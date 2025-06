Eh oui, il y a déjà une promotion pour les Joy-Con de la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 est Ă peine sortie que ses accessoires phares sont dĂ©jĂ en promotion. C’est actuellement le cas des nouveaux Joy Con de la console, Ă 79 euros au lieu de 89 euros.

La Nintendo Switch 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Les Joy-Con sont devenus une signature de la Nintendo Switch, au point de symboliser une manière de jouer. Polyvalents, compacts et colorés, ils permettent à deux joueurs de lancer une partie n’importe où, n’importe quand. Pour la Switch 2, Nintendo ne réinvente pas la roue : les manettes conservent leur ADN, avec quelques ajustements esthétiques pour coller à la nouvelle console. Et si le fameux drift fait malheureusement toujours partie du package, iFixit l’a confirmé, on reste sur un produit fonctionnel, fun, et qui a fait ses preuves auprès de millions de joueurs.

Les Joy-Con 2 en quelques mots

Connexion magnétique : adieu rails mécaniques, bonjour stabilité et durabilité

Mode souris : capteur optique intégré pour transformer les Joy-Con en véritables pointeurs

GameChat : un bouton dédié pour discuter en ligne ou partager son écran à la volée

Au lieu de 89 euros, les Joy-Con 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion Ă 79 euros sur E. Leclerc.

Des manettes plus malines et plus confortables

Les Joy-Con 2 gagnent en praticité dès l’attache. Le système de rails parfois capricieux laisse place à une connexion magnétique renforcée, plus simple, plus rapide, et surtout plus robuste à long terme. Un changement discret, mais essentiel pour les joueurs nomades.

Nintendo a aussi revu l’ergonomie. Légèrement plus larges, ces nouvelles manettes offrent une prise en main plus sûre, surtout pour les grandes mains et pour les parties endiablées sur Mario Kart World. Les sticks sont plus imposants, les boutons SR/SL plus accessibles. De quoi améliorer les longues sessions sur le canapé ou en mode tabletop, à deux sur un coin de table de cuisine.

La batterie est Ă la fĂŞte aussi : jusqu’à 20 heures de jeu avec une seule recharge. Une autonomie boostĂ©e par des Joy-Con plus efficients, et toujours aussi simples Ă recharger via la Switch 2 (si vous cherchez les meilleures offres du moment, c’est par ici).

Capteur optique, GameChat et retour haptique 2.0

L’une des vraies surprises vient du capteur optique intégré sous chaque Joy-Con. Comme une souris, il permet de déplacer un curseur ou un personnage sur une surface plane : table, genoux, sol. Les possibilités sont larges, notamment pour les jeux de stratégie, de puzzle ou les FPS expérimentaux.

Autre nouveauté : le bouton “C”, discret, mais redoutablement pratique. Placé sur le Joy-Con droit, il active directement la fonction GameChat pour parler en ligne ou partager son écran sans repasser par les menus. Un petit luxe moderne, qui manquait cruellement à la première génération.

Côté sensations, Nintendo peaufine sa techno HD Rumble avec une version 2.0 encore plus précise. Vibrations localisées, retours subtils, immersion renforcée : parfait pour ressentir les gouttes de pluie ou le cliquetis d’un coffre qui s’ouvre dans Zelda.

