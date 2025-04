Malgré des améliorations, les manettes de la Nintendo Switch 2 ne profitent pas de l’effet Hall qui aurait évité à coup sûr le problème de « drift » des Joy-Con de la première génération.

Les sticks des Joy-Con 2 n’auront pas droit au Hall Effect // Source : Nintendo

Vous rappelez-vous du scandale Joy-Con Drift des premières Nintendo Switch ? C’était un véritable cauchemar autant pour les joueuses et joueurs que pour Nintendo et il était évident que la Switch 2 ne subisse pas le même sort. Et pourtant… la dernière déclaration du géant japonais pourrait ne pas aller dans ce sens.

Toujours pas de Hall Effect au programme

Le sujet était déjà sur la table il y a à peine quelques jours. Nous avions eu l’occasion d’interroger directement Nintendo à propos des nouveaux Joy-Con, ceux de la Switch 2, mais le constructeur japonais était resté très flou quant à la possible utilisation de joysticks à « Hall Effect ».

Les espoirs restaient malgré tout possibles, puisque Nintendo eux-mêmes avaient joué avec cette technologie sur le bouton principal du fameux réveil Alarmo. Mais non. Comme le relaie le média Polygon, les Joy-Con 2 ne seront pas équipés de ce type de joysticks. À la place, nous aurons droit à des manettes « entièrement repensées », comme l’a déclaré Nate Bihldorff, vice-président senior du développement produit et de l’édition chez Nintendo of America.

Les manettes des Joy-Con 2 ont été entièrement repensées. Ce ne sont pas des sticks à effet Hall, mais elles offrent une excellente sensation. Avez-vous testé les Joy-Con et la manette Pro ? La première fois que j’ai pris cette manette, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit : « On dirait une manette GameCube. » J’étais un fan de GameCube. Elle me semblait tellement familière, surtout le stick. J’ai passé beaucoup de temps à m’assurer qu’elle était silencieuse. Je ne sais pas si vous avez vraiment essayé de taper dessus, mais elle est vraiment silencieuse.

Pourquoi est-ce que le Hall Effect aurait été une bonne idée ?

Pas de Hall Effect au programme donc, mais une technologie repensée de A à Z par Nintendo. S’il est difficile de savoir dès maintenant à quel point ce travail portera ses fruits, puisqu’il faudra attendre quelques mois avant de s’en rendre compte, l’on sait déjà que le Hall Effect aurait été une bonne solution.

Pour rappel, les joysticks utilisant cette technologie fonctionnent via des aimants : la position du stick est détectée sans contact mécanique, grâce à un champ magnétique, évitant ainsi les frottements et, par conséquent, l’usure. Par ailleurs, les poussières pouvant se loger dans les sticks ne viendrait pas non plus faire obstacle à leur utilisation.

Le problème, c’est que cette technologie coûte un peu plus cher à produire et peut demander de repenser l’intérieur d’une manette. Forcément, une entreprise comme Nintendo a pour but de réduire au maximum les coûts tout en proposant, normalement, une qualité maximale. Nous pouvons tout de même rester étonnés que le coût de réparation à grande échelle des Joy-Con premier du nom n’aient pas vacciné définitivement Nintendo.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l’impossible à l’équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l’on évoque ici.

D’ailleurs, les commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, la liste complète est disponible en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.