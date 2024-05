Joy-Con drift : Nintendo se frotte les mains, la justice américaine lâche l’affaire

Cinq ans plus tard, la justice américaine a finalement décidé de rejeter deux poursuites majeures engagées contre Nintendo au sujet du phénomène de « Joy-Con drift ». Ces plaintes accusaient le géant nippon d'avoir sciemment commercialisé des contrôleurs défectueux.

Engagées en 2019 et 2020 respectivement, les affaires Diaz vs Nintendo, et Carbajal vs Nintendo, ont été cette semaine rejetées par la justice américaine après plusieurs années de tractations. L’une comme l’autre visaient à faire condamner Nintendo sur la question du « Joy-Con drift », cette défaillance des contrôleurs de la Switch, en accusant la firme d’avoir sciemment commercialisé des joysticks défectueux. On apprend toutefois que l’abandon des poursuites était voulu tant par Nintendo que par les plaignants, des parents, qui avaient porté plainte au nom de leurs enfants.

Cette défaillance des manettes détachables de la Switch concerne les joysticks, qui dans certains cas peuvent enregistrer une entrée alors qu’il n’y en a pas. En jeu, le personnage peut donc bouger même lorsque la manette est laissée complètement inerte par le joueur. Une panne très courante sur les contrôleurs de la console portable de Nintendo, pour laquelle la firme a été pointée du doigt à de très nombreuses reprises ces dernières années… suffisamment pour la pousser à présenter des excuses officielles en 2020.

Quid de la France ?

Rappelons qu’en France aussi des actions en justice ont été entreprises, notamment par l’UFC Que Choisir en 2020. Ces actions ont notamment forcé Nintendo a mieux prendre en charge les utilisateurs impactés, et même à leur offrir la réparation gratuite dans l’Hexagone depuis 2023.

Il faut dire que si la plupart des joysticks du marché peuvent potentiellement rencontrer des pannes similaires à celles observées sur les Joy-Con, les manettes de Nintendo semblent particulièrement fragiles et exposées à cette vulnérabilité. En 2022, un ancien responsable de centre de réparation Nintendo déclarait dans la presse que le SAV américain de l’entreprise était inondé par les Joy-Con défectueux.

En parallèle, un ancien employé de la firme avait également déclaré auprès du site spécialisé Kotaku que pendant une période « des milliers de Joy-Cons arrivaient facilement chaque semaine » en réparation. « Nous avons fini par devoir aménager un nouvel espace de travail uniquement pour la réparation des Joy-Con », avait-il ajouté.