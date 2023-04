Réparation gratuite des Joy-Con en France : Nintendo répond enfin aux attentes des joueurs

En réponse aux problèmes matériels rencontrés sur de nombreux Joy-Con, Nintendo étend son programme de réparation gratuit à plus de pays européens. Et c'est une excellente nouvelle.

Après l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, ou encore la France, les pays de l’Espace économique européen (EEE), la Suisse, ainsi que la Grande-Bretagne, vont à leur tour pouvoir profiter des réparations gratuites de Nintendo pour les Joy-Con défectueux. Comme le précise The Verge, la nouvelle a été officialisée directement sur la page de support de Nintendo UK, et concerne aussi bien les Joy-Con toujours sous garantie que ceux qui ne peuvent plus y prétendre. On ignore par contre depuis quand ce nouvel élargissement est effectif.

Pour rappel, cette offre de réparation, aux frais de Nintendo, concerne le problème de « stick drift » observé sur de nombreux Joy-Con depuis les débuts de la Nintendo Switch sur le marché. Ce souci matériel très handicapant provoque, en deux mots, de fausses interactions en jeu, même lorsqu’on ne touche pas aux joysticks. De quoi rendre les Joy-Con inutilisables ou presque… et jusqu’à présent, les nouveaux pays concernés par cette prise en charge ne bénéficiaient d’aucune des largesses de Nintendo en termes de réparations gratuites.

Quelques limites évoquées…

Nintendo indique néanmoins qu’il « refusera les réparations » pour les sticks ayant été endommagés par l’utilisation d’accessoires tiers, ou ayant été impactés par le drift suite à un dommage accidentel. Même démarche si les Joy-Con ont été « ouvert, modifié ou réparé » par une personne non autorisée par Nintendo.

On notera par ailleurs le recours de la marque à l’expression « jusqu’à nouvel ordre » sur sa page officielle britannique, ce qui laisse entendre que ces réparations gratuites pourraient un jour ne plus être proposées.

La mansuétude de Nintendo a donc bien ses limites, ce qui n’a, au fond, rien de surprenant : dès le départ, la firme a dû être contrainte et forcée par différentes pressions avant de commencer progressivement à agir. Il avait en effet fallu attendre plusieurs années de soucis matériels avérés, les plaintes de milliers d’utilisateurs déçus, puis l’intervention de certains régulateurs gouvernementaux et d’associations de défense des droits des consommateurs, pour que la firme s’engage finalement à réparer sur ses propres deniers les manettes défectueuses.

