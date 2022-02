Nintendo Wii U et 3DS : vous ne pourrez bientôt plus acheter de jeux en ligne

D'ici fin mars 2023, Nintendo va progressivement délaisser les joueurs de ses consoles Wii U et 3DS. Il ne leur sera plus possible d'effectuer des achats en ligne. La fin d'une époque pour ces consoles.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Nintendo Wii U et la Nintendo 3DS n’ont pas encore poussé le dernier souffle. Les deux consoles, quelque peu mal aimées dans la longue lignée de l’entreprise, ont pourtant encore leurs adeptes. Et ce sont eux que Nintendo prépare doucement à l’inévitable.

Fin mars 2023, il ne sera plus possible d’acheter des jeux sur ces deux consoles, a expliqué l’entreprise mardi. La fin de la Wii U et de la 3DS a sonné, la faute au succès écrasant de la Switch, désormais la console de salon la plus vendue de Nintendo.

Des limitations progressives de services

Jusqu’à présent, il était encore possible aux possesseurs de la console de salon Wii U et à ceux de consoles portables 3DS d’acheter des jeux sur le Nintendo eShop et de profiter de démos de jeux ou de contenus téléchargeables gratuitement. En mars 2023, c’en sera terminé.

Mais Nintendo prévient aussi les joueurs de plusieurs échéances d’ici là et la fin de services associés (les plateformes StreetPass Mii Plaza, Theme Shop et Nintendo Badge Arcade sont également concernées) :

À compter du 23 mai 2022, aucune carte de crédit ne pourra être ajoutée pour ajouter des fonds à son compte sur le Nintendo eShop pour les consoles concernées.

Dès le 29 août 2022, les cartes Nintendo eShop ne pourront plus être associées au compte sur une Wii U ou consoles de la famille Nintendo 3DS/2DS. Les codes de téléchargement restent en revanche valables jusqu’à la fin mars 2023.

À noter que cette situation va s’appliquer aux consoles portables New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL et Nintendo 2DS, ainsi qu’aux consoles de salon Wii U Deluxe et Wii U.

Cependant, si vous possédez une Nintendo Switch et un compte Nintendo associé sur l’eShop, votre solde peut être utilisé pour acheter du contenu sur vos Wii U et 3DS jusqu’au terme.

Nintendo précise également que les contenus et jeux précédemment achetés pourront être retéléchargés sans limites de temps, des mises à jour logicielles se poursuivront et que le jeu en ligne sur Wii U demeure actif.

