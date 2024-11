Instagram vous recommande du contenu que vous n’aimez pas ? Vous pourrez bientôt repartir de zéro

Meta vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité très attendue pour Instagram qui permettra aux utilisateurs de repartir à zéro avec leurs recommandations de contenu. Cette mise à jour, actuellement en phase de test, sera bientôt déployée à l’échelle mondiale.

Qui n’a jamais eu l’impression de voir toujours les mêmes contenus sur Instagram ? La plateforme a enfin une solution. Les utilisateurs pourront bientôt « réinitialiser le contenu suggéré » directement depuis les préférences de contenu dans les paramètres de l’application. Cette fonction permettra de faire table rase et de redonner une nouvelle vie à votre fil d’actualité.

Attention cependant : Meta précise que cette réinitialisation n’effacera pas vos données personnelles et n’affectera pas la manière dont la publicité vous est présentée. Pour gérer vos préférences publicitaires, il faudra toujours passer par les paramètres dédiés.

Meta va rendre l’utilisation d’Instagram plus personnalisable

Cette nouveauté s’inscrit dans une initiative plus large de Meta visant à améliorer l’expérience des adolescents sur la plateforme. « Nous voulons donner aux adolescents de nouveaux moyens de façonner leur expérience Instagram, afin qu’elle continue de refléter leurs passions et leurs intérêts en constante évolution », explique l’entreprise dans un billet de blog.

La fonctionnalité permettra de réinitialiser les recommandations dans trois sections majeures : l’onglet Explorer, les Reels et le fil d’actualité. Les utilisateurs pourront également profiter de ce nouveau départ pour faire le tri dans leurs abonnements et se désabonner des comptes qui ne correspondent plus à leurs centres d’intérêt.

Pour accélérer la personnalisation après une réinitialisation, les utilisateurs pourront indiquer leurs préférences en marquant certains contenus comme « Intéressé ». Cette option complémente les fonctionnalités existantes, comme la possibilité de masquer certains mots-clés ou expressions.

Meta déploie également une fonctionnalité spécifique pour les adolescents aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, leur permettant de sélectionner des thématiques préférées parmi un large éventail de sujets, allant des livres aux voyages, en passant par la cuisine et le sport.

