Meta pourrait perdre Instagram et WhatsApp à cause de ce procès historique

Dans une décision majeure rendue mercredi, un juge fédéral américain a ordonné que Meta devra faire face à un procès antitrust intenté par la Commission fédérale du commerce (FTC).

Les applications Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger de Meta // Source : Montage Frandroid

Cette bataille juridique dans laquelle se retrouve Meta pourrait potentiellement contraindre le géant des réseaux sociaux à se séparer d’Instagram et WhatsApp. Le juge James Boasberg du tribunal de district de DC a rejeté la demande de Meta visant à abandonner l’affaire, tout en écartant certaines allégations spécifiques concernant les pratiques anticoncurrentielles de l’entreprise. Ces accusations portaient notamment sur la restriction de l’accès des développeurs à son API.

Pour rappel, la FTC poursuit Meta depuis 2020, arguant que l’entreprise a illégalement maintenu un monopole sur les réseaux sociaux personnels à travers ses acquisitions stratégiques d’Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014. Bien qu’initialement rejetée en 2021 pour manque de preuves, la FTC a soumis une plainte modifiée qui a finalement été acceptée.

WhatsApp Télécharger gratuitement

Meta se retrouve de nouveau face à la justice

Christopher Sgro, porte-parole de Meta, a défendu la position de l’entreprise dans une déclaration à The Verge. » « Nous sommes confiants que les preuves présentées au procès démontreront que les acquisitions d’Instagram et WhatsApp ont été bénéfiques pour la concurrence et les consommateurs », a-t-il affirmé. Il a souligné que ces acquisitions, vieilles de plus de dix ans, avaient été précédemment approuvées par la FTC elle-même, et que ces plateformes sont en concurrence directe avec X, TikTok, YouTube, iMessage et de nombreux autres services.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de surveillance accrue des géants de la technologie par les autorités réglementaires. À l’instar de Google, qui fait face à des pressions concernant son monopole sur le marché des moteurs de recherche, Meta se trouve désormais dans la ligne de mire des régulateurs.

Instagram Télécharger gratuitement

Le juge Boasberg a prévu une conférence virtuelle le 25 novembre pour discuter du calendrier du procès. Cette affaire, initiée sous l’administration Trump, pourrait connaître des développements inattendus avec la perspective d’une seconde présidence Trump, celui-ci ayant historiquement adopté une approche plus clémente envers les fusions et acquisitions.

Si la FTC obtient gain de cause, ce procès pourrait redessiner profondément le paysage des réseaux sociaux en contraignant Meta à se séparer de deux de ses acquisitions les plus lucratives.