La Nintendo Switch efface la Wii des tablettes

La Nintendo Switch poursuit son rythme de croisière, même s'il ralentit légèrement. En expédiant plus de 10 millions de consoles au dernier trimestre 2021, la firme japonaise totalise désormais 103,54 millions de Switch expédiées, faisant désormais mieux que la Wii.

La pénurie de composants ? Nintendo connaît à peine. La firme nipponne continue de voguer sur la vague du succès avec sa Switch que les joueurs continuent de s’arracher. Le dernier trimestre 2021 (octobre-décembre) a confirmé la bonne forme de la console hybride avec 10,67 millions d’unités expédiées, a annoncé Nintendo.

C’est néanmoins un chiffre en baisse par rapport à la même période en 2020 (-8 %), après un troisième trimestre un peu décevant (3,83 millions d’unités expédiées contre 6,86 millions un an plus tôt). Mais Big N a visiblement été moins impacté par la crise actuelle que d’autres fabricants comme Sony qui a également annoncé des chiffres en baisse.

Dans le Top 5 des consoles les mieux vendues

Les demandes au 4e trimestre ont aussi été portées par la toute nouvelle Nintendo Switch Oled qui a débarqué fin 2021 ainsi que par l’arrivée de jeux toujours très porteurs comme Pokémon Diamant Etincelant / Perle Scintillante ou Mario Party Superstars qui peuvent être à eux seuls des incitations à l’achat. Le tout dernier Pokemon Legends : Arceus pourrait ainsi maintenir à bon niveau les ventes de ce début d’année.

Cependant, Nintendo a revu ses prévisions annuelles à la baisse pour son année fiscale (avril 2021-mars 2022). Partie de 25,5 millions, la société japonaise prédit désormais 23 millions d’expéditions sur un an. Cela reviendrait à n’expédier qu’un peu plus de 4 millions d’unités dans les trois premiers mois de 2022.

Au total, la Nintendo Switch et ses déclinaisons Lite comme Oled cumulent désormais 103,54 millions de consoles expédiées depuis les débuts de la première venue en 2017. Elle efface ainsi le record de la Wii qui avait totalisé 101,63 millions d’expéditions durant son existence et devient la console de salon de Nintendo la mieux vendue. De plus, elle s’octroie ainsi la 5e place dans l’histoire des consoles les plus vendues, derrière les intouchables PlayStation 2 (155 millions) et Nintendo DS (154,02), la Game Boy (118,69) et la PS4 (116,9).

